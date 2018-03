Sie haben den schönsten Blumenschmuck Wurmlingens

Im Rhythmus von zwei Jahren begutachtet eine Jury die gestalteten Vorgärten und Balkonbepflanzungen in Wurmlingen. Am Mittwochabend sind die Ergebnisse des Blumenschmuck-Wettbewerbs 2017 in der Schlosshalle bekannt gegeben worden.

Die Note „eins“, beziehungsweise „eins minus“ hatten bei den Balkonbepflanzungen / Blumenkästen Gabriele Schwarz, Anna Stannecker, Elke Steinsiefer (Gasthaus „Sonne“), Roland Schmid (Gasthaus „Hirschen“), Rudolf Motsch (Brücke Lindenkurve) und die Gemeinde (Brücke Karlstraße) erhalten.

Die Bestnoten bei den Vorgärten gab es für Ilse Sattler, Heidrun Schmid, Karin Bohnert, Marion Raidt, Margareta Hagen, Brunhilde Elsässer, Paulina Harfmann und Erika Bacher. Doppelsieger mit der „eins“ in beiden Kategorien waren Meta Kapp, Martha Fottner und Margarete Rosenberger.

Insgesamt 257 Vorgärten und 135 Balkon- und Fensterbepflanzungen sind von einer Jury im Sommer vergangenen Jahres ausgewählt worden. In der Jury saßen die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Karin Sauter, Beatrix Bacher, Christa Häring und Inge Eppler, Norbert Eppler und Gärtnermeister Arnulf Hosch.

Die Teilnahme sei ein „wertvoller Beitrag“ zur Verschönerung und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, dankte Bürgermeister Klaus Schellenberg. Der Blumenschmuck sei „ein Gewinn“ für die gesamte Gemeinde. Und zudem soll der explizite Dank ein Motivationsschub sein, auch in Zukunft mitzumachen. Die Gemeinde sehe sich selbst ebenfalls in der Pflicht: Das neu renovierte Rathaus werde in diesem Sommer wieder Blumenkästen an den Fenstern haben, so der Schultes.

Dazu kämen die Blumenkästen an den Brückengeländern. Wie zum Beispiel am Ortseingang an der „Lindenkurve“. Dort hat Rudolf Motsch seit Jahren quasi die Patenschaft übernommen und verwöhnt Petunie & Co. mit Frischwasser aus dem Faulenbach.