84-jährige Seniorin aus Wurmlingen vermisst

Seit Donnerstagabend ist eine 84-jährige Frau aus Wurmlingen vermisst. Die Polizei sucht am Freitag auch mit einem Hubschrauber und mehreren Suchtrupps, gegen Mittag war auch eine Einheit Menschensuchhunde aus Göppingen auf der anfahrt, um bei der suche zu unterstützen.

Gegen 12.30 Uhr überflog der Hubschrauber auch minutenlang die Oberstadt von Spaichingen.

Die Frau war am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Bäckerei in Wurmlingen und verschwand danach. Als der Pflegedienst zur abendlichen Visite kam, war sie nicht da. Sie ist möglicherweise verwirrt.

So beschreibt die Polizei die vermisste Seniorin: 1,70 Meter groß, lange, graue, offene Haare, Hornbrille, vermutlich bekleidet mit einer beige Cordhose und einem ockerfarbenen gestrickten Pullover.

Weil die Vermisste sehr gut zu Fuß ist, ist der Suchradius groß.

Wer die Frau trifft, möge sich bei der Polizei melden.