Senioren-Wohnanlage nimmt weiter Formen an

„Ein wertvolles Projekt“, so Wurmlingens Bürgermeister Klaus Schellenberg, hat in der Sitzung des Gemeinderats am Montag seinen nächsten Entwicklungsschritt genommen: Die Gemeinde erteilte ihr Einvernehmen zur Errichtung einer Wohnanlage für Senioren an der Unteren Hauptstraße. Die Anlage wird von Architekt Herbert Munz geplant und von einem Bauträger, SWR GmbH Büro Bauleitung und Projektsteuerung, realisiert.

Bereits im April wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Nachbarschaftshilfe die Pläne vorgestellt: Im Bereich des gemeindeeigenen Gebäudes der Nachbarschaftshilfe an der Unteren Hauptstraße soll ein neuer L-förmiger Gebäudekomplex mit drei Baukörpern entstehen.

Im Erdgeschoss werden zwölf Einzel-Apartments mit je rund 19 Quadratmetern Wohnfläche mit Außenterrasse sowie Gemeinschaftsräume eingerichtet. Die Realisierung erfolgt durch die SWR als Bauträger. Die Gemeinde ist Generalmieter und auch für die Vermietung zuständig. Im ersten Obergeschoss und unter dem Dach werden 15 betreute Eigentumswohnungen entstehen. Dazu kommt eine Tiefgarage mit Anbindung an die Untere Hauptstraße.

Die Senioren im Erdgeschoss werden durch Präsenzkräfte und hauswirtschaftliche Dienste der Nachbarschaftshilfe betreut und versorgt. Ebenso können Angehörige eingebunden werden. Auch können sich Senioren im Haus einbringen.

Wie bereits berichtet, steht der Fahrplan zur Realisierung des Projekts schon fest: Der offizielle Spatenstich soll im Juli sein. Der Baubeginn ist direkt nach den Handwerkerferien. Nach 18 Monaten Bauzeit soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.

Gemeinde Wurmlingen leistet Pionierarbeit

Mit diesem Angebot der Seniorenplanung werde „selbstbestimmtes Leben in vertrauter Umgebung“ ermöglicht, so Schellenberg bei der Versammlung der Nachbarschaftshilfe. Die Gemeinde habe inzwischen einen Förderbescheid über 100 000 Euro aus dem „Innovationsprogramm Pflege“ erhalten.

Die Gemeinde leistet in diesem Bereich Pionierarbeit und hatte das Konzept bereits im baden-württembergischen Sozialministerium vorgestellt. „Wir machen inzwischen sogar Consulting. Wir beraten 35 Gemeinden und Vorhabensträger“, sagte Schellenberg im Zusammenhang mit dem Vorzeigeprojekt bei der Veranstaltung im April.

In der aktuellen Sitzungsvorlage heißt es, dass sich die Architektur des Neubaus am Umgebungsbestand orientiert und sich „sehr harmonisch“ in das Ortsbild einfügt. Außerdem sei es ein sehr wichtiges und zentrales Angebot einer Seniorengemeinschaft im Wohngemeinschaftsmodell und mit Blick auf den demografischen Wandel „ein deutlicher Gewinn“ für die Infrastruktur und die Bürger der Gemeinde.