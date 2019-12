Senioren-WG: Selbstbestimmung im Alter

Von Schwäbische Zeitung

Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg hat am vergangenen Samstag den gerade am selben Tage feierlich eröffneten neuen Abschnitt der Bundesstraße 30 zwischen Ravensburg-Süd und Untereschach kontrolliert. Hierbei konnten laut Polizeibericht an mehreren Brücken und Unterführungen frische Graffiti festgestellt werden.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.