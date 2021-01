Seit 60 Jahren in der Geschäftsführung der Hirsch-Brauerei

Ein besonderes Bier für einen besonderen Anlass: Seit 60 Jahren leitet Rainer Honer die Geschäfte der Wurmlinger Hirsch-Brauerei.

Auf die Frage nach seinem Erfolgsgeheimnis lacht der 83-Jährige und sagt: „Nie selbst auf den Putz hauen. Und bescheiden bleiben.“ So scheint der Erfolg Rainer Honer in all den Jahren nicht zu Kopf gestiegen zu sein. Dennoch seien es unternehmerische Weitsicht und Fachwissen, die dazu geführt haben, dass die Hirsch-Brauerei heute so da steht, wie sie da steht, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Rainer Honers beruflicher Weg war vorgegeben. Sein Vater führte die Hirsch-Brauerei und seine Mutter betrieb von 1935 bis 1960 die Brauerei-Gaststätte. Dort, wo heute die Bier-Welt steht, war sein Zuhause. Von klein auf sei sein Leben mit Bier verbunden gewesen. Bier brauen konnte er schon als Jugendlicher, erzählt er. Heute überlässt er das lieber seinen Braumeistern – selbst gebraut habe er zum letzten mal mit 23 Jahren.

Auch seine Lehre hatte er nach seinem Schulabschluss 1955 in der elterlichen Brauerei absolviert. Anschließend besuchte er die Wirtschaftsschule in Calw, bevor er 1958 sein Studium an der Technischen Hochschule Weihenstephan begann. In den Ferien absolvierte er Praktika in diversen Brauereien, auch in der benachbarten Schweiz. Sein zweijähriges Studium schloss er schließlich als Diplom-Braumeister mit der Note 1,1 ab.

Im elterlichen Betrieb übernahm er schneller als gedacht Verantwortung – bereits drei Tage nach Abschluss seines Studiums. Da war Honer gerade 23 Jahre alt und sein Vater schwer krank. Damals, 1960, hatte die Brauerei 15 Mitarbeiter; heute sind es etwa 100. Rainer Honer ist im Nachhinein überzeugt, dass der Schritt zur richtigen Zeit kam. 1970 sei eine schwere Zeit für die Brauereien angebrochen – denn der Alkoholkonsum brach ein. Seit 1972 stellt die Hirsch-Brauerei unter der Marke Libella auch alkohlfreie Getränke her.

Und was trinkt der Brauereichef selbst am liebsten? Hat er auch ein Lieblingsbier? „Früher wäre das eindeutig Pils gewesen“, sagt Honer. „Heute trinke ich aber genauso gerne unsere Hirsch Hefe Weisse oder Sport-Weisse.“ Und vielleicht gibt es ja bald noch einen weiteren Favoriten: Denn die Brauerei widmet ihrem Seniorchef die Jahrgangsbier-Edition 2020 „60 Jahre Geschäftsführer Rainer Honer“.

An Ruhestand denkt Rainer Honer noch nicht, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch 60 Jahre nach seinem Eintritt ins Unternehmen ist er noch in die Geschäftsführung der Wurmlinger Brauerei eingebunden. Die Hauptverantwortung liegt mittlerweile aber bei seiner Tochter Gabriele Lemke und Geschäftsführer Hubert Hepfer.