Der Athletenbund Wurmlingen richtet am Freitag, 16. November, den Schulsporttag im Ringen aus. Rund 200 Kinder werden von 8.30 bis circa 14 Uhr in der Elta-Halle auf die Matte gehen.

Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine Kooperation zwischen Schule und Verein. Einer von sechs Ringervereinen im Kreis Tuttlingen richtet den Schulsporttag im Ringen aus. In diesem Jahr ist der AB Wurmlingen an der Reihe. Mitglieder und Eltern der KG-Schülermannschaft sowie Schüler der Konzenbergschule unterstützen den Verein bei der Ausrichtung. Als Jugendleiter der Kampfgemeinschaft Wurmlingen/Tuttlingen koordiniert Bodo Wucherer die Veranstaltung in der Elta-Halle.

Bei diesem Schulsporttag, einem RingerTurnier für Schüler, sind die Teilnehmer in drei Klassen eingeteilt: Ringer mit Erfahrung, Neulinge und Debütanten und Mädchen.