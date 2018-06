Schulleiterin mit Herzblut

Ein langes Grußwort hat Stephan Wohlgemuth vom Staatlichen Schulamt Konstanz bei der offiziellen Einführung von Stefanie Müller als Leiterin der Konzenbergschule nicht gebraucht. Stattdessen führte er am Dienstag mit der jungen Frau in der Schulmensa ein charmantes Interview, das die Gäste das ein oder andere Mal zum Schmunzeln brachte.

Wie sich die Aufgaben einer Lehrerin von denen als Schulleiterin unterscheide, fragte Wohlgemuth. „Lehrer sein ist hochkomplex“, begann die junge Frau, die bereits in der dritten Klasse wusste, dass sie später Lehrerin werden möchte. Hinzu kämen viele weitere Tätigkeiten, die sich „als Schulleiter ins Unermessliche gesteigert“ haben, fuhr Müller fort und zählte mit einem Augenzwinkern auf: Als Schulleiterin sei sie Moderator, Entertainer, Innenarchitekt, Personaler, Mediator, Seelsorger, manchmal auch Polizist. BWL- und Jura-Kenntnisse seien ebenso von Vorteil.

Im Gespräch mit Wohlgemuth erzählte die gebürtige Rottweilerin von ihren Erfahrungen als Lehrerin an der Gemeinschaftsschule in Sulzbach an der Murr. Sechs Jahre lang war sie dort tätig und baute das System der Gemeinschaftsschule auf. „Wir sind stolz, jemanden mit solchen Kompetenzen an der Konzenbergschule zu haben“, sagte Wohlgemuth und erntete dafür von vielen Gästen ein zustimmendes Kopfnicken.

Ob es ein Vorteil sei, in Rottweil und nicht in Wurmlingen zu wohnen, wollte er wissen. Müller entgegnete, dass sie freundlich aufgenommen worden sei und sich mittlerweile als Dreiviertel-Wurmlingerin fühle. Trotzdem genieße sie es, unerkannt über den Rottweiler Markt zu schlendern. In der Freizeit verbringe sie unter anderem gerne Zeit mit der Familie. Weitere Hobbys sind beispielsweise Reisen und Kunst. Früher sei sie viel geschwommen, verriet die neue Schulleiterin.

Wohlgemuth nutzte die Gelegenheit, um sich beim Schulteam für ihr Engagement in den schwierigen Zeiten zu bedanken. Denn zeitweise stand die Schule ohne Leitung da. Malte Endres, der in Wurmlingen bis Weihnachten 2017 Schulleiter und Stellvertreter in einer Person war, hatte als Rektor an die Grundschule Emmingen-Liptingen gewechselt. Ihren ersten Tag als neue Schulleiterin in Wurmlingen hatte Stefanie Müller am 19. Februar.

Offenes Ohr für alle Belange

Wilfried Leibinger, dienstältester Lehrer der Schule, ging auf historische Ereignisse am 5. Juni ein, jenem Tag, an dem Müller offiziell in ihr Amt als Schulleiterin eingeführt wurde. Dies sei wegweisend für die Konzenbergschule. Wurmlingens Bürgermeister Klaus Schellenberg hieß Müller willkommen und sagte: „Wir freuen uns, eine junge Frau, die viel Herzblut beweist, gefunden zu haben.“ Er wünschte ihr Glück, Zufriedenheit und Erfolg im Amt.

Elternbeiratsvorsitzende Stefanie Burr und Kristina Schnekenburger, Vorsitzende des Fördervereins, berichteten, dass die Schulleiterin schon viel bewirkt habe und noch viel vorhabe. Für ihre Aufgaben wünschten sie ihr Kraft und dankten für ihr offenes Ohr. Amrei Steinfort, Vertreterin der evangelischen Kirche, gab Müller Gottes Segen mit auf den Weg. Letztlich bedankte sich Stefanie Müller bei allen, die sie bei ihren täglichen Herausforderungen unterstützen.

Der Grundschulchor und die Schülerband umrahmten die Veranstaltung mit abwechslungsreicher Musik.