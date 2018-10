Schellenberg stellt seine Projekte am Freitag vor

Wurmlingens Bürgermeister Klaus Schellenberg wird sich am Freitag, 26. Oktober, als einziger Kandidat für die Bürgermeisterwahl in der Schlosshalle vorstellen. Vorgesehen ist von ihm ein Rückblick auf seine im Januar 2019 endende zweite Amtsperiode. Außerdem wird er über in der Zukunft anstehende wichtige Aufgaben in der Gemeinde referieren.

Der offizielle Teil beginnt in der Schlosshalle um 20 Uhr. Die Musik spielt bereits ab 19.30 Uhr. Der Musikverein Eintracht übernimmt die musikalische Gestaltung des Abends. Die Bürgermeisterwahl in Wurmlingen findet am Sonntag, 11. November, statt. Gewählt werden kann im Rathaus von 8 bis 18 Uhr oder per Briefwahl. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend im Rathaus wurde ein weiterer Termin bereits festgezurrt: Die Amtseinsetzung des Bürgermeisters ist im Rahmen einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im Kleinen Saal der Schlosshalle für Montag, 14. Januar 2019, geplant.