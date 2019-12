Schauspieler des Athletenbundes sind derzeit im „Trainingslager“

Die Theatergruppe des Athletenbundes Wurmlingen ist gerade quasi im Trainingslager. Sie macht sich fit für ihren Theaterabend. Am Samstagabend wird in der Schlosshalle gespielt.

„Wir lassen die Sau raus!“, war da auf einer Broschüre gestanden, die auf einem der Tische auf der Bühne herumlag. Aber das war blanker Zufall und ließ eher auf die Intensität des Schwanks in drei Akten schließen. Gespielt wird wieder ein echter Gombold. Zum 14. Mal in Folge. Denn der Schultes von Inzigkofen schreibt so wie die Athleten spielen.

Regisseurin hat schon länger mit dem Stück geliebäugelt

„Grand Malheur“ ist der im Schwäbischen durchaus ohne Übersetzung verstandene Titel. Regisseurin Birgit Liebermann hat das Stück im vergangenen Jahr im Kreenheinstetten – übrigens der Geburtsort des wortgewaltigen Batock-Predigers Abraham a Sancta Clara – gesehen. Sie hatte zuvor schon länger damit geliebäugelt, es in Szene zu setzen. Aber zwölf Spieler aufbieten zu können „war scho a Herausforderung“ und nicht ganz selbstverständlich. Aber irgendwann war sie sicher, dass die Anzahl der benötigten Spieler und die der vorhandenen deckungsgleich waren. Und auch die Charaktere passten.

Zudem habe sie „glei gwisst wer was spielt“ und jetzt dürfen die vielen Fans des Athletenbund-Theaters sich auf den Samstagabend freuen. Denn die Spieler werden, wie seit Jahren gewohnt, ihre Rollen regelrecht verkörpern. Und schließlich ist beim „Grand Malheur“, um beim frankophonen Schwäbisch zu bleiben, in der Truppe auch so mancher „Grand Filou“ dabei.