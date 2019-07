Schüler haben Abschlusszeugnis in der Tasche

In der Schlosshalle in Wurmlingen ist am Freitagabend der Schulabschluss der beiden neunten Klassen sowie der zehnten Klasse der Konzenbergschule gefeiert worden. Alle der insgesamt 40 Schüler hatten die Prüfungen zu ihrem Schulabschluss erfolgreich gemeistert, wie die stellvertretende Schulleiterin Helgrid Kager-Kunze zufrieden feststellte. Zudem gab es eine echte Premiere: Beim Abschied der ersten zehnten Klasse der vor sechs Jahren gestarteten Gemeinschaftsschule wurde erstmals an der Konzenbergschule zwölf Schülern das Zeugnis der Mittleren Reife überreicht.

Offizieller Gratulant „zu dem erreichten Etappenziel“ war Bürgermeister Klaus Schellenberg – auch im Auftrag der verhinderten Kollegen Jochen Arno und Jürgen Buhl aus den Nachbargemeinden Rietheim-Weilheim und Seitingen-Oberflacht. Er erinnerte zudem daran, dass das „gesamte Lehrerkollegium“ ein Kompliment verdient habe. Es habe „gute Arbeit geleistet“. Die Absolventen forderte er auf, sich den neuen Herausforderungen zu stellen und ihre besonderen Fähigkeiten und Stärken weiter zu entwickeln.

Die mit dem Hauptschulabschluss verabschiedeten neunten Klassen stufte Konrektorin Kager-Kunze jeweils als „etwas ganz Besonderes“ ein. Die 9a mit Klassenlehrerin Annika Sindermann habe als „inklusive Klasse“ für eine gelungene Inklusion der Mitschüler mit Handicap gestanden. „Dies ist großartig“, war sie begeistert. Die 9b indes stand für Kontinuität. Sie hatte während ihrer fünf Jahre an der Konzenbergschule mit Sören Lurz immer den gleichen Klassenlehrer, der seine Schüler als „tolle und absolut zuverlässige Klasse“ in Erinnerung behält. Und die Schüler? Sie hoben hervor, dass „mehr als Lehrstoff und Fakten vermittelt“ worden sei. Die Lehrkräfte seien auch als Mensch „immer präsent“ gewesen.

Beim Abschied der zehnten Klasse startete es eine lange Gratulationscour. Für jeden der Lehrer gab es eine kleines Geschenk und zusätzlich „verbale Streicheleinheiten“ durch die Schüler. Und dann hatte die Klasse noch ein großes Geschenk für die Schule. Mitschüler Finn Habermaas hatte eine Bank fachmännisch gebaut - die Namen aller Schüler sind verewigt, sie kommt in den Pausenhof und Hausmeister Schwegler habe den Standort genehmigt, hieß es. Klassenlehrerin Sabrina Schwarzer war froh über die gemeinsame Zeit, in der auch Werte vermittelt und Handwerkszeug an die Hand gegeben werden konnte, „um in der großen weiten Welt bestehen zu können“. Und Klassenlehrer Steffen Bildhauer war „riesig stolz“, dass alle ihren Abschluss geschafft haben.

Schüler gestalten Programm

Im von den Schülern gestalteten unterhaltsamen Rahmenprogramm wurde mit viel Bildmaterial vor allem in Erinnerungen geschwelgt – vom Schulalltag bis zu Klassenfahrten. Durch das Programm führten Lisa Meihack und Chantal Yaribas. Die Bewirtung hatte die aktuelle achte Klasse organisiert. Mit dem Überschuss soll die Klassenkasse aufgemöbelt werden.