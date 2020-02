Schätzle und Großmann kehren nach Wurmlingen zurück

Der SV Wurmlingen (Fußball-Kreisliga A 2) hat sich in der Winterpause mit einigen Neuzugängen verstärkt. Mit Marius Schätzle von der SpVgg Trossingen und Michael Großmann vom VfL Mühlheim kehren zwei Akteure nach eineinhalb Jahren zum SVW zurück.

Auch Ivan Gonzalez-Garcia, der schon seit längerem in Wurmlingen mittrainiert und seit Januar spielberechtigt ist, kommt vom Bezirksliga-Tabellenführer aus Trossingen. Mit Maurizio Colucci, Denis Leibinger und Fabian Kraus stoßen drei Spieler vom benachbarten SV Seitingen-Oberflacht hinzu. Colucci wurde von seinem Ex-Verein bis zum 4. Mai gesperrt. Sladjan-Stjepan Lucic und Fabian Thyzak kommen vom SV Spaichingen (Kreisliga B 2). Thyzak war dort zusammen mit Pascal Fritsche bis zur Winterpause Spielertrainer. Auch Sascha Knipl (zuvor SV Geisingen) und Jannik Schmidt (SV St. Blasien) schließen sich dem SV Wurmlingen an. Volkan Önen (TSV Ottobrunn) ist im Laufe der Vorrunde dazugestoßen, Fabian Sieger ist nach langer Verletzungspause zurück und Julian Rehwald wurde nach einer Pause reaktiviert.

„Mit den Neuzugängen kommt nicht nur Quantität, sondern auch Qualität dazu. Ziel muss es sein, die Neuzugänge schnell zu integrieren, damit man sich für die neue Runde andere Ziele setzen kann“, sagt SVW-Coach Joachim Patzak.

Die A-Jugendspieler des älteren Jahrgangs will der Verein in der Rückrunde an den Aktivenbereich heranführen.

Mit der ersten Mannschaft liegt der SV Wurmlingen als Siebter mit 23 Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld. Die SVW-Zweite ist Schlusslicht in der Kreisliga B 2. Ziel ist es, mit dem erweiterten Kader den Abstieg zu verhindern. Sevdail Sulejmani, bis Winter spielender Co-Trainer unter Patzak, wird die zweite Mannschaft in der Kreilsiga B ab der Rückrunde betreuen. Mit Sulejmani und den vielen Neuzugängen sieht Patzak die zweite Mannschaft gut gerüstet für den Abstiegskampf.

Mit Timo Martin, Gianluca Leonardi und Hegel Derrick Nana Yammou verlassen drei Spieler den Verein in Richtung VfL Nendingen (Kreisliga B 2). Auch Ozan Erzengin (SC 04 Tuttlingen) und Marcel Kandlen (TSV Ebingen) zählen zu den Winterabgängen.