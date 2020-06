Sand-Aktion im Kindergarten St. Josef

Im Kindergarten St. Josef in Wurmlingen freuen sich die Kinder dank einer Spende über neuen Sand für den Sandkasten.

Die Kinder vom Kindergarten St. Josef, so heißt es in einer Pressemitteilung, lieben es, im Sandkasten zu spielen. Es wird geschaufelt, gebaut und so manch leckerer Sandkuchen gebacken. Damit die Kinder auch diesen Sommer im Sandkasten spielen können, haben die Erzieherinnen die durch Corona bedingte Pause genutzt und fleißig Sand geschaufelt. Zuerst einmal musste der ganze alte Sand aus dem Sandkasten ausgeschaufelt werden, hier hatten die Erzieherinnen Unterstützung von den Kindern in der Notbetreuung.

Dank Uwe Renner, der den alten Sand abtransportiert hat, konnte dann voll Freude auf den neuen Sand gewartet werden. Der Kindergarten St. Josef ist der Gemeinde Wurmlingen, die ihren Radlader zur Verfügung gestellt hat, dankbar.

Alexander Schmid von der Firma Bau-Union hat dem Kindergarten St. Josef 13 Kubikmeter Sand gespendet. Der Kindergarten freut sich darüber. Als der neue Sand geliefert wurde hieß es für die Erzieherinnen und die Kinder erneut ran an die Schaufel. Um mit einem Ziel vor Augen und großer Lust endlich wieder im Sandkasten spielen zu können, haben alle mit angepackt. Nun ist der Sandkasten wieder mit tollem Sand gefüllt und die Kinderaugen leuchten.