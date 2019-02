Rund 70 Senioren feiern Fasnet in der Eltahalle

Etwa 70 Senioren sind am Mittwoch zur Fasnet ins Foyer der Eltahalle nach Wurmlingen gekommen. Seit drei Jahren wird die Veranstaltung von den Hobby-Handballdamen vom TV Wurmlingen mit Brigitte Schaz und Inge Eppler an der Spitze organisiert. Bei der Gestaltung des Unterhaltungsprogramms bekommen sie Unterstützung von Vereinen und Gruppen in der Gemeinde. Vom Turnverein waren die „Crazy Unicorns“, die „Little Ladies“ und die Junggarde dabei. Dazu kamen „Die Närrischen vom Kirchenchor“ und die „Späzlestante“ mit ihren Vorträgen. Für Unterhaltung bei der Seniorenfasnet sorgte auch noch ein „Trio aus Wurmlingen“ mit Werner Zepf und Michael Pfeiffer, mit dem Akkordeon begleitet von Regina Zepf.