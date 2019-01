Rolf Butsch führt den MV Wurmlingen

Der Musikverein „Eintracht“ Wurmlingen hat Generationswechsel vollzogen: Neuer Vorsitzender wurde Rolf Butsch als Nachfolger des nicht mehr kandidierenden Norbert Bacher. Er wurde einstimmig gewählt.

Änderungen gab es in der Hauptversammlung am Freitagabend in der „Traube“ außerdem in sechs weiteren Ämtern von Vorstand und Ausschuss (siehe Kasten). Vize Martin Winker dankte dem scheidenden Vorsitzenden Norbert Bacher für insgesamt 29 Jahre als Ausschussmitglied, Jugendleiter und zuletzt sechs Jahre als Vorsitzender.

Bei seinem „letzten Auftritt“, wie er sagte, gab Bacher einen Rückblick auf seine sechs Jahre als Vorsitzender. Besonders wichtig in seiner Ära waren ihm die Gründung der Kooperation der Musikvereine mit der Konzenbergschule sowie das gemeinsame Jugendorchester mit den Nachbarvereinen aus Seitingen-Oberflacht und Rietheim-Weilheim. Noch eingefädelt hat er ein Benefizkonzert zugunsten der Kooperation: Das Landespolizei-Orchester gastiert am 10. Oktober 2020 in Wurmlingen, und möglicherweise gibt es 2022 ein Open Air-Konzert mit einem Musikkorps der Bundeswehr. Und seinem Nachfolger hatte er einen Tipp: „Wenn’s Spaß macht“, bemerke man die viele Arbeit gar nicht.

Die scheidende Jugendleiterin Simone Butsch stellte vor allem die Kooperation mit der Schule in den Blickpunkt. Im „Prototyp“ – der ersten Klasse, die 2018 ihre vier Jahre absolviert hatte - hätten immerhin 18 Kinder durchgehalten. Damit war sie zufrieden. Aktuell sind 16 Kinder im vierten Jahr und 13 Kinder im dritten Jahr dabei. Sie ging zudem auf die Entwicklung der Musikschule Tuttlingen ein. Deren Kostenentwicklung sei „für die Nachwuchswerbung nicht gerade förderlich“. Insgesamt lernen beim Musikverein derzeit 48 Kinder ein Blasmusik-Instrument. Sie hofft, dass „trotz Schulwechsel, Pubertät und Abi“ deren Begeisterung anhält.

Dirigent Andreas Fink stufte das Jubiläumsjahr als „musikalisch sehr erfolgreich“ ein. Insgesamt hatte das Orchester 70 Termine. Fink dankte seinem „Wegbegleiter auf der Kommandobrücke“ Norbert Bacher für die „sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Die besten Probenteilnehmer waren Vizedirigent Rudolf Staudenmaier, Katja und Joachim Zepf, Simone und Rolf Butsch, Thomas und Moritz Nagel.

„Tiefschwarze Zahlen“ präsentiert

Geprägt war die Versammlung außerdem durch Rückblicke auf das Jubiläumsjahr. Mit „fünf Highlights“ wurde 2018 das 125-jährige Bestehen gefeiert. Das Jubiläumsjahr habe Spuren hinterlassen – „sozusagen als sechstes Highlight“, stellte Finanzchef Raimund Rudolf fest. Er hatte „tiefschwarze Zahlen geschrieben“, und auch dank des hohen Spendenaufkommens konnten die Rücklagen erhöht werden.

Allerdings wies er auch darauf hin, dass der Finanzbedarf für Aktive und Jugend bei jährlich 20 000 Euro liegen würde.

Rücklagen konnten auch für die Kooperation mit der Konzenbergschule gebildet werden.