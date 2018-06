Reinheitsgebot: Bierwelt macht Sensorik-Abend

Das Jubiläumsjahr „500 Jahre Reinheitsgebot“ neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Mit vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen rund ums Bier begeisterte die Wurmlinger Hirsch-Brauerei in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Bierfreunde und -kenner. Jetzt wartet auf diese noch eine ganz besondere Veranstaltung: ein Sensorik-Abend.

„Das Reinheitsgebot – eine Vielfaltsbremse?“ fragt Hirsch-Braumeister Thorsten Jauch am Samstag, 15. Oktober, die Gäste in der Hirsch-Bierwelt. In einem Mix aus unterhaltsamem und zugleich informativem Vortrag samt Verkostung entführt er die Besucher in die Welt des Bier-Geschmacks. Wer mit auf diese sensorische Reise durch die Bierwelt kommen möchte, kann sich noch bis zum 13. Oktober unter Telefon 07461/9420 direkt bei der Brauerei anmelden.

Der Sensorik-Abend schließt an den launigen Vortragsabend von Helmut Spägele an, der in der Bierwelt über die gesundheitlichen Aspekte von Bier referierte. Auch andere Veranstaltungen hatte Hirsch organisiert – mit positiver Resonanz: „Wir sind mit der bisherigen Resonanz auf unsere Aktionen, Vorträge und Veranstaltungen überaus zufrieden“, zieht Hirsch-Geschäftsführer Hubert Hepfer eine positive Zwischenbilanz des Jubiläumsjahres. Das zeige einerseits das große Interesse der Menschen am Lebensmittel Bier, dessen Geschichte und Herstellung. So waren zum Beispiel die Termine „Brauen mit Frauen“ im Nu komplett ausgebucht. (pm)