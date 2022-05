Regenüberlaufbecken wird modernisiert

Das Regenüberlaufbecken der Gemeinde kann mit einem Aufwand von voraussichtlich 330 000 Euro ertüchtigt werden. Dies nahm der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zur Kenntnis. Mit der Planung dieses Umbaus betraute der Gemeinderat das Ingenieurbüro ITR in Neuhausen ob Eck - für ein Honorar von knapp 38 000 Euro. Nach Angaben von Experten sei die Absetzleistung der Regenüberlaufbecken die Schwachstelle in der Entwässerung in Wurmlingen. Es „drohte“ deshalb der Bau eines Retentionsbodenfilters, um die Defizite der Rückhalte-Leistung des RÜB Frauenwiesen auszugleichen. Dies hätte Kosten von deutlich mehr als einer Million Euro bedeutet. So ist die geplante Ertüchtigung die deutlich günstigere Variante.