Rat beschließt umweltschonende Unkrautvernichtung

Die nächste Vegetationsperiode kommt – und die Wildkräuter fangen wieder an, am „falschen Ort“ zu wachsen: Für deren Minimierung hat der Gemeinderat Wurmlingen bereits jetzt die Weichen gestellt.

Beauftragt wurde die Firma Steinle. Für rund 8800 Euro wird ein Zeitkontingent von fünf zweitägigen Einsätzen zu je 16 Stunden zur Reservierung bestellt. Vorangegangen waren im zurückliegenden Sommer bereits Diskussionen um eine herbidzidfreie Behandlung des sogenannten Unkrauts. Verschiedene Geräte zur thermischen Wildkrautbekämpfung auf unversiegelten Flächen waren sogar getestet und durch Mitarbeiter des Bauhofs eingesetzt worden. Die Idee, ein derartiges Gerät gemeinschaftlich mit Nachbargemeinden anzuschaffen, um Kosten zu sparen, verlief allerdings im Sande.

Der Gemeinderat befürwortete in seiner jüngsten Sitzung den Einsatz eines Dienstleisters für die Pflege wassergebundener Flächen von Wegen und Plätzen sowie der im kommenden Jahr noch genutzten innerörtlichen Leichtathletikanlagen. Bereits in der Vorberatung im Bauausschuss war dieses Vorgehen befürwortet worden, damit keine Personalbindung beim Bauhof gegeben ist. Die nächsten Straßenschäden sind schon da: Deren Beseitigung wurde – der Baukonjunktur geschuldet – auch nicht einfacher. Bereits im vergangenen Jahr konnten verschiedene Straßeninstandsetzungen nicht vergeben werden. Baufirmen seien erst an Aufträgen ab einem Kostenvolumen von mehr als 250 000 Euro interessiert, berichtete Bürgermeister Klaus Schellenberg im Gemeinderat.

So sei 2018 auf die Ausschreibung für die Sanierung von Abschnitten der Uhland- und der Lindenstraße kein Angebot eingegangen. Für ein Spezialgebiet ist der Schultes indes fündig geworden: Die Firma Beck aus Bad Rappenau übernimmt die Sanierung von 26 ausgesuchten und reparaturbedürftigen Regeneinlaufschächten an den Wurmlinger Straßen. Das Angebot beläuft sich auf rund 22 050 Euro. Und: Es sei damit sogar noch auf dem Preisniveau der Jahre 2016 und 2017, war der Bürgermeister zufrieden. Zumal auch die entsprechenden Mittel bereits in den Haushalten 2018 und 2019 eingestellt waren und – sofern das Wetter mitmacht - mit den Arbeiten sogar kurzfristig begonnen wird.