Räder, Lenkrad, Airbags: Unbekannte nehmen BMW auseinander

Große Augen dürfte ein BMW-Besitzer in Wurmlingen (Kreis Tuttlingen) gemacht haben, als er am Freitagmorgen sein Auto von einem Parkplatz abholen wollte: Sein BMW war regelrecht ausgeschlachtet, einzig die Karosserie des Wagens stand noch auf dem Parkplatz. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro.

Der BMW-Besitzer hatte das Auto am Donnerstagabend auf einem Parkplatz im Bereich des Radwegs Richtung Seitingen abgestellt. In der Nacht machten sich dann unbekannten Täter ans Werk. Zunächst versuchten sie das Türschloss zu knacken. Als dies misslang, schlugen sie kurzerhand eine Seitenscheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeuginnenraum. Im Weiteren demontierten die Täter von außen fachgerecht die kompletten Räder, Scheinwerfer, Spiegelgläser und Stoßfänger. Aus dem Innenraum bauten sie unter anderem das Lenkrad, die Airbags und weitere Fahrzeugteile aus. Das, was vom BMW noch übrig blieb, ließen sie am Tatort zurück und suchten anschließend mit den hochwertigen Originalteilen das Weite. Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Diebstahls eingeleitet.