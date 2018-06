Projektchor besingt Mond und Liebchen

Stehende Ovationen für 100 schöne Stimmen: In der Schlosshalle Wurmlingen gab der Projektchor des Chorverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg ein mehr als zweistündiges Konzert mit Liedern aus der Romantik. Die Leitung hatte die Deilingerin Ursula Riehm.

Begeistert ließen sich die gut 300 Zuhörer in das 19. Jahrhundert zurückversetzen. In die Zeit, zu der man den Mond noch besang und nicht erforschte, sich die Pärchen am Mühlenrad verabredeten und nicht in der Disco. In die Epoche, da Mörike ein ganzes Gedicht über einen heimlichen Kuss verfasste und Robert Schumann dieses dann vertonte.

Sorgsam war Ulrike Riehm bei der Programmauswahl für ihr mittlerweile drittes Projekt mit dem Chorverband vorgegangen: 31 Stücke von sieben Komponisten und 15 bekannten Textdichtern aber auch Volkslieder hat sie zusammengestellt. Größtenteils sang der Chor gemeinsam, doch bei einzelnen Werken erklangen nur die Männerstimmen oder es sang ein reiner 75-köpfiger Frauenchor.

Die Mitwirkenden kommen aus der ganzen Region, gehören über 30 Vereinen und drei Generationen an: Die Altersdifferenz beträgt 55 Jahre.

In Wurmlingen hatten drei Sängerinnen ein „Heimspiel“: Elke Bacher-Göbelsmann, Margret Ellmaurer und Regina Bolsinger gehören dem Liederkranz 1860 an, der als Gastgeber fungierte.

Schon gleich am Konzertanfang ließ Merlind Witte als Solistin ihren schönen Mezzosopran erklingen und ihren Charme spielen: In Franz Schuberts „Ständchen“ pochte sie gemeinsam mit dem Männerchor „zögernd leise in des Dunkels nächt'ger Stille an des Liebchens Kammertür“, wie Franz Grillparzer einst dichtete.

Meist sang der Chor a cappella; war Klavierbegleitung vorgesehen, so ließ Katalin Theologitis den Bechstein-Flügel klingen. Riehm führt durch die Stücke

Dirigentin Riehm führte mal mit knappen, akkuraten Bewegungen, mal mit weit ausholenden Armen oder mit sanftem Wiegen die Sänger ein, forderte die Einsätze und lotste den Chor sicher auch durch schwierige Passagen.

Höhepunkte des Konzerts „Lieder für Tallinn“ waren Silchers „Tanzlied“ mit temperamentvollem „heißassa und hopsasa“, die vier tonalen Bodensee-Studien und die frühlingsfrischen Kanons von Mendelssohn-Bartholdy. Auch bei Fanny Hensels „Schilflied“ und dem Trauergesang aus dem Jahr 1853 bewies der Chor eindrucksvoll, was an den monatlichen Samstags-Proben seit Mitte vergangenen Jahres erarbeitet wurde.

Mit dieser Leistung wird der Chor in Bälde in Tallinn, Helsinki und Kadriog als musikalischer Botschafter unserer Region glänzen.