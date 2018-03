„Priesterweihe hat mein Leben geprägt“

Pfarrer Maurice Stephan darf dieses Jahr gleich zwei Jubiläen feiern: Seit 40 Jahren ist er im Dienst der Kirche, seit 20 Jahren in Wurmlingen. Im Gespräch mit Redakteurin Alexandra Schneid spricht er über Veränderungen in seinem Beruf, wie die Kirche wieder attraktiv für junge Menschen werden kann und wie er sein Jubiläum feiern wird.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Priesterweihe vor 40 Jahren?

Die Priesterweihe hat am 11. März mit Bischof Dr. Georg Moser in Ulm- Wiblingen stattgefunden. Das war ein großer, festlicher Gottesdienst. Außer mir waren es noch elf andere, die zum Priester geweiht worden sind. Unser Leitspruch war eine Aussage des Propheten Jesaja: „Hier bin ich, Herr sende mich.“ Ich kann mich noch daran erinnern, dass ein Bus mit Gemeindemitgliedern aus meiner Heimat extra angereist ist. Das war ein Tag, der mein Leben geprägt hat und an dem ich mich bereit erklärt habe, mich auf Gott einzulassen. Die Priesterweihe war eine wichtige Etappe auf meinem Lebensweg.

Apropos Lebensweg: Welche Stationen waren die wichtigsten, bis Sie nach Wurmlingen gekommen sind?

Meine Vikarszeit habe ich zwei Jahre in Lauterbach im Schwarzwald und zwei Jahre in Friedrichshafen verbracht. Von 1982 bis 1998 habe ich die Gemeinden Weigheim, Mühlhausen und Tuningen betreut. Dann, 1998, wurde ich Pfarrer für Wurmlingen und Rietheim-Weilheim, ein Jahr später sind Seitingen-Oberflacht und Talheim dazugekommen.

Im Mai vor 20 Jahren haben Sie in Wurmlingen als Pfarrer angefangen. Das ist auch eine ganz schön lange Zeit.

Ja, wobei es mir gar nicht so lange vorkommt. Bewusst wird es mir erst, wenn ich die Schulkinder wieder sehe, die ich ich getauft habe, oder wenn meine ehemaligen Kommunionkinder heiraten.

Wie hat sich Ihre Arbeit in den vergangenen 40 Jahren verändert?

Im Gemeindeleben hat sich viel verändert. Ich mache viel Jugendarbeit, das gefällt mir einfach gut. Früher habe ich die Verwaltung und Jugendarbeit fast selbstständig übernehmen können. Aber mittlerweile gibt es so viele Regelungen und Gesetze. Der Verwaltungsaufwand ist größer geworden. Und dieser wird immer schwieriger. Außerdem werden die Leute, die regelmäßig in die Kirche gehen, immer weniger und werden immer älter.

Wie kann die Kirche attraktiv für jüngere Menschen werden?

Ich glaube, wir müssen uns noch mehr auf die Kernbotschaft besinnen. Wir müssen zeigen, dass mit Jesus, der Mensch geworden ist, das Leben gelingen kann. Die Botschaft müssen wir stärker herausstellen, und ich versuche, diese zu vermitteln. Das ist der Weg, mit dem wir wieder attraktiver werden können. Ein Rezept für schnelle Erfolge gibt es nicht, das braucht Zeit.

Welche großen Projekte fallen in Ihre Amtszeit?

In meine Zeit fällt die Sanierung der Kirche in Wurmlingen. Das Gemeindehaus in Weilheim wurde erweitert, genauso der Kindergarten Don Bosco in Wurmlingen. In Seitingen haben wir das 250-jährige Bestehen der Kirchengemeinde gefeiert.

Was hat Sie bewegt, Pfarrer zu werden?

Die Entscheidung ist schon im Kindergartenalter gefallen. Ich war damals mit meinen Eltern auf Wallfahrt im Marientahl. Der Bischof dort hat gesagt, es würden Priester gesucht. Abends habe ich dann zu meiner Mutter gesagt: „Mama, ich will Priester werden.“ Meine Mutter hat mich unterstützt. Wie ich erst viele Jahre später erfahren habe, sei es ihr Wunsch gewesen, dass ich Priester werde. Mit zehn Jahren habe ich mich konkret auf den Weg gemacht und verschiedene Schulen, Seminare und Unis besucht.

Zehn Jahre ist ganz schön jung, um zu wissen, welchen Beruf man ergreift. Haben Sie die Entscheidung jemals bereut?

Ich bin gerne Pfarrer, und ich würde mich wieder so entscheiden. Das ist schon mein Weg gewesen.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?

Es macht mir Freude, dass ich die Menschen durch wichtige Stationen im Leben begleite. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen, den Glauben zu feiern und zu verkünden.

Als Pfarrer sind Sie viel unterwegs: In der Grundschule Rietheim geben Sie zwei Unterrichtsstunden pro Woche, Sie bereiten die Gottesdienste in vier Gemeinden vor, sind bei Seniorennachmittagen vor Ort und vieles mehr. Bleibt da noch Zeit für Hobbys?

Die Arbeitstage sind schon lang, aber es bleibt schon Zeit für Hobbys. Ich gehe gerne spazieren und fotografiere alles, was mir vor die Linse kommt, also Krippen, Landschaften, Kirchen und Kunstwerke. Ich spanne auch gerne mal aus.

Welche Projekte wollen Sie in nächster Zeit angehen?

Ich bin jetzt 68 Jahre, bis 70 möchte ich noch meinen Dienst tun. Der Alltag braucht Kraft, und den möchte ich gut meistern.

Am Sonntag, 11. März, ab 10 Uhr feiern Sie Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Wie verbringen Sie den Tag?

In der Kirche St. Gallus in Wurmlingen wird es einen Gottesdienst für alle drei Kirchengemeinden aus Wurmlingen, Rietheim-Weilheim und Seitingen-Oberflacht geben. Alle Kirchenchöre und Ministranten sind eingeladen. Meine Familie wird auch kommen. In meiner Predigt werde ich sicher auf das Jubiläum eingehen. Der Gottesdienst soll schon festlich werden. Vielleicht gibt es Grußworte vom Bürgermeister oder Kirchengemeinderat. Im Anschluss wird es einen Stehempfang im Gemeindehaus geben. Ansonsten lasse ich mich überraschen, was kommt.