Photovoltaikanlage enststeht auf dem „Hölzle“

Auf der Gemarkung Wurmlingen kann eine weitere Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. Nach einigen vergeblichen Versuchen in den vergangenen sechs Jahren hat die Gemeinde jetzt doch die Waldumwandlungsgenehmigung für den ersten bereits verfüllten Abschnitt der Erddeponie „Hölzle“ bekommen.

Die „frohe Botschaft“ machte Bürgermeister Klaus Schellenberg zusammen mit seinem Stellvertreter, Gemeinderat Norbert Bacher, bekannt. Und im Blickpunkt stand dabei auch der Wahlkreisabgeordnete MdL Guido Wolf (CDU). Denn dieser hatte sich für diese Genehmigung explizit eingesetzt. Da sei „in der Tat mehrfaches Vorsprechen“ bei den Forstbehörden und den Ministerien notwendig gewesen, war dessen einschlägige Erfahrung. Denn die Forstbehörden hatten sich bisher absolut „dickledrig“ gezeigt.

Und die Gemeinde war zwar immer am Thema dran geblieben, aber sie sei doch an einem Punkt angelangt gewesen, „wo wir die dicken Bretter nicht mehr allein bohren konnten“, bekannte Bürgermeister Schellenberg. Dank der Vehemenz, mit der die Gemeinde ihr Ziel verfolgt habe, habe sie letztlich „ein Beispiel auf den Weg gebracht“, gab es noch ein Kompliment vom Abgeordneten. Denn das Thema regenerative Energie sei immens wichtig und dabei könne man durchaus „schon noch kreativer werden“, so MdL Wolf.

Aber jetzt scheint die Sache in trockenen Tüchern. Die „Waldumwandlung ohne Wald“ auf einem Hektar Erddeponie ist genehmigt. Dabei gebe es dort schon seit 150 Jahren keine Bäume mehr, hatte Bürgermeister Schellenberg die „Historie“ des Gewanns „Hölzle“ erläutert. Dort sollte damals eine Bahntrasse auf die Baar Richtung Trossingen entstehen. Der Einschnitt in die Landschaft wurde sogar ausgebuddelt und das Material nach Tuttlingen für Auffüllungen abtransportiert. Aber danach verschwand das Projekt quasi in der Versenkung. Der Einschnitt blieb, diente später als Mülldeponie und wurde zuletzt zur Erddeponie „umfunktioniert“.

Jetzt kann der erste verfüllte Abschnitt modelliert und mit seiner ideal nach Süden exponierten Lage für zumindest zwei Jahrzehnte zur regenerativen Stromerzeugung – ausreichend für rund 240 Haushalte – genutzt werden. Danach könnte wegen der vertagten Aufforstung erneut von den Forstbehörden angeklopft werden. Obwohl dort „in hundert Jahren kein g’scheiter Wald wächst“, wie einmal ein lokaler Forstmann gemutmaßt hatte.