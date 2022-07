Pflegekonferenz soll Denkanstöße geben

Die Fachstelle für Pflege und Selbsthilfe des Landratsamtes Tuttlingen veranstaltet am Donnerstag, 28. Juli, von 9.30 Uhr bis 13 Uhr ihre zweite Kommunalen Pflegekonferenz in der Schlosshalle in Wurmlingen. Im Fokus der Pflegekonferenz steht, pflegerelevante Themen vor Ort aktiv mitzugestalten.

Bei der Kommunalen Pflegekonferenz handelt es sich laut Landratsamt um ein Angebot zum Auf- und Ausbau pflegerischer Angebote, welches kontinuierlich weiterentwickelt werden soll. Ziel sei unter anderem die Vernetzung möglichst vieler Akteure des Pflegesektors.

Marion Lang, Projektkoordinatorin der Kommunalen Pflegekonferenz beim Landratsamt Tuttlingen, wird die bisherigen Ergebnisse vorstellen, die im Laufe des vergangenen Jahres in diversen Arbeitsgemeinschaften erarbeitet wurden. Des Weiteren sind bis zu sieben Arbeitsgruppen zu den Themen „Angebote für junge Pflegebedürftige“, „Lokale Allianz für Menschen mit Demenz“, „Erwachsenenschutzkonzept“, „Pflegeüberleitung“, „Servicepunkt Einzelhelfer“, „Migration und Pflege“ und Nach der Pandemie ist vor der Pandemie geplant.

Eine Anmeldung ist unter Angabe eines Arbeitsgruppenwunsches bis spätestens Mittwoch, 27. Juli, per E-Mail unter fps@landkreis-tuttlingen.de. Bei Fragen oder für weitere Informationen steht die Fachstelle für Pflege und Selbsthilfe unter 07461/926-4610 oder per E-Mail unter fps.landkreis-tuttlingen.de zur Verfügung.