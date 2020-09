Ursprünglich war die Verabschiedung von Pfarrer Maurice Stephan zentral an einem Ort geplant. Coronabedingt wurden diese Pläne jedoch verworfen. Stattdessen wird sich Pfarrer Stephan drei Mal verabschieden – ein Mal in jeder Gemeinde. Weil die Besucherzahlen aufgrund der Pandemie begrenzt sind, sind Anmeldungen nötig. Den ersten Abschied feiert Pfarrer Stephan am Samstag, 26. September, ab 18 Uhr in der Kirche in Seitingen-Oberflacht. Am Sonntag, 27. September, gibt es um 17 Uhr einen Abschied in der Jahnhalle in Weilheim. Die Hauptveranstaltung findet am Sonntag, 27. September um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Schlosshalle in Wurmlingen statt.