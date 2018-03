Am Palmsamstag ist in Wurmlingen der Brunnen gegenüber dem Rathaus als Osterbrunnen geschmückt worden. Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins waren in Aktion und dekorierten ihn mit selbstgefertigten Girlanden aus immergrünen Pflanzen – Thuja, Eibe und Buchs. Dazu kamen jede Menge bunte Ostereier, die die fleißigen Helfer in die Girlanden einarbeiteten.