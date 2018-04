OGV Wurmlingen erhöht Mitgliedsbeiträge

Problemlose Wahlen haben die Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Wurmlingen am Donnerstagabend gekennzeichnet. Befürwortet wurde – nach kurzer Diskussion – eine Beitragserhöhung.

An der Spitze des Vereins bleibt für weitere drei Jahre ein eingespieltes Team: Vorsitzende Karin Sauter, Vize Beatrix Bacher, Kassiererin Inge Eppler und Schriftführerin Christa Häring machen weiter und wurden einstimmig bestätigt. Weiter dabei sind auch die Beisitzer Helmut Riess, Ernst Kübler und Norbert Eppler. Für den nicht mehr kandidierenden Roland Pschorn wurde Ulla Wucherer gewählt.

Für einen ausgeglichenen Haushalt mussten die Reserven „angezapft“ werden, ging aus der Bilanz von Kassiererin Eppler hervor. Bei einem bisherigen Jahresbeitrag von 16 Euro und Verbandsabgaben von 19 Euro entstehe bereits zwangsläufig ein Abmangel. Damit für die Vereinskasse auch noch etwas „hängen bleibe“, wurde eine Beitragserhöhung auf 21 Euro von der Versammlung mehrheitlich befürwortet.

Unter dem Punkt Ehrungen wurde Jürgen Kaiser für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet.

Die Mitgliederzahl blieb mit 81 Vereinsangehörigen konstant. Sechs Neueintritte hatten die Todesfälle und Abmeldungen wieder ausgeglichen.

Dieses Jahr fährt der Verein zur Landesgartenschau

In ihrem Rückblick stellte Vorsitzende Sauter die gute Teilnahme an den Ausfahrten fest. Dafür gibt es auch in diesem Jahr einige Gelegenheiten. Mit dabei sein wird eine Fahrt zur Landesgartenschau. Die Pflege der vereinseigenen Obstbaum-Wiese – „a Mordsarbeit“, so Sauter – steht auch wieder auf dem Programm und „kränzeln“ in der Adventszeit und für den Osterbrunnen ist ebenfalls Standard. Dazu kommen verschiedene Fachvorträge. Vorsitzende Sauter dankte Ausschuss und Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit im Verein.

Den Jahresrückblick für 2017 von Schriftführerin Häring trug die stellvertretende Vorsitzende Bacher vor. Bezirksvorsitzender Rolf Dettling gedachte in seinem Grußwort des im Februar verstorbenen Ehrenvorsitzenden Erwin Eppler.