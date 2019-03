Noah, der Schulhelfer auf vier Pfoten

Zum neuen Schuljahr im September hat die Konzenbergschule Wurmlingen nicht nur viele neue Schüler bekommen, sondern auch einen Helfer auf vier Pfoten: Noah, ein belgischer Schäferhund-Mischling, ist einmal pro Woche im Unterricht der Lehrerin Sabrina Schwarzer dabei und lockert nicht nur die Stunden auf.

Noah absolviert seit Oktober eine Ausbildung zum Schulbegleithund. Jeden Donnerstag nimmt Schwarzer ihn mit in den Unterricht - sowie neulich in ihre Klassenlehrerstunde. Die Schüler bilden einen Stuhlkreis. Ein paar Jugendliche halten dem Hund nacheinander einen blauen Papierpunkt hin, den er auf Kommando mit der Schnauze anstupst. Oder er wird mit Leckerli angelockt, darf es aber nur mit vorheriger Zustimmung der Lehrerin fressen.

Dies sind lediglich einige von vielen vorbereitenden Übungen für Noah, damit er später einmal weitere Aufgaben im Schulunterricht übernehmen kann. Dazu gehört beispielsweise, bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung im Matheunterricht Kugeln aus einem Behälter zu ziehen, zu würfeln, den Lichtschalter an oder auszumachen, die Türe zu öffnen oder zu schließen, den Schülern etwas an den Platz zu bringen oder einfach für eine ruhigere Atmosphäre im Klassenzimmer zu sorgen.

Introvertiertere Schüler kommen mehr aus sicher heraus

Diesen Effekt hat Schwarzer in dem ersten Schulhalbjahr, in dem Noah regelmäßig dabei ist, schon bemerkt: „Es herrscht eine ruhigere und entspanntere Atmosphäre“, berichtet sie. Durch den Hund bekomme sie auf zwischenmenschlicher Ebene einen ganz anderen Zugang zu den Schülern. Außerdem hat die Lehrerin festgestellt, dass introvertiertere Schüler im Beisein von Noah mehr aus sich herausgehen. Momentan sei der Hund im Unterricht dabei und sorge für Auflockerung, erklärt Schwarzer. So würden sich die Schüler nach einer Lernphase wieder besser konzentrieren können, wenn sie zwischendurch Übungen mit dem Hund gemacht hätten.

Vorab seien die Eltern per Brief über das Vorhaben informiert worden, berichtet Schwarzer. Allergien der und Ängste der Kinder seien ebenfalls abgefragt worden. Außerdem sei mit den Schülern besprochen worden, was sie um Umgang mit dem Hund zu beachten hätten und welche Regeln es gebe. Gleichwohl betont die Lehrerin: „Wer nicht möchte, muss keine Interaktion mit dem Hund eingehen.“

Die Reaktionen auf Noah seien durchweg positiv, bestätigen Schwarzer und die Konrektorin Helgrid Kager-Kunze. „Die Schüler haben sich riesig gefreut“, berichtet Schwarzer. Positive Rückmeldungen hat auch die Konrektorin erhalten. „Das ist eine ganz tolle Sache“, lobt Kager-Kunze. Sie finde es schön, dass Kollegen viel Zeit in die Hundeausbildung investieren. Denn Noah ist der zweite Hund an der Konzenbergschule. Ennio, der Hund von Ursula Landes-Feist, ist schon seit Jahren in der Grundschule dabei.

Ausbildungsdauer hängt vom Hund-Mensch-Team ab

Seit Oktober üben Schwarzer und der dreijährige Noah regelmäßig zuhause und absolvieren die Ausbildung, die sich in einen Theorie- und Praxisteil gliedert. In der Theorie lernen die Teilnehmer unter anderem, wie man dem Hund Dinge beibringen könne, berichtet Hundetrainerin Anja Wedig, bei der Noah in Ausbildung ist. Weitere Themen sind Kommunikation, Körpersprache und Stressfaktoren. Die Praxis bestehe aus individuellen Einzeltrainings. Wie lang die Ausbildung dauert, hänge vom Hund-Mensch-Team ab, erklärt Wedig. Nach bestandener Prüfung erhält man ein Zertifikat. Generell „eignet sich jede Rasse“ als Schulbegleithund, weiß Wedig aus Erfahrung. Die Charaktereigenschaften machten den Unterschied: „Es ist wichtig, dass der Hund menschenfreundlich ist, sich gern anfassen und sich motivieren lässt.“

Noch ist Noah etwas aufgeregt und der Schulalltag anstrengend für ihn. Das wird sich aber mit der Zeit legen. Anfangs seien die Schüler von Noah abgelenkt gewesen, berichtet Schwarzer, doch „jetzt ist es normal, dass sie jemand im Unterricht anstupst oder in die Tasche hineinriecht“.