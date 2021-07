Neuer Radweg kommt im Herbst

Die Radwegkonzeption des Landes Baden-Württemberg sieht vor, dass eine Radweg-Verbindung entlang der Kreisstraße 5920 von Wurmlingen nach Weilheim entsteht. Dieser Lückenschluss zwischen dem Bereich des ehemaligen Bahnhofs bis zum Kreisverkehr der Bundesstraße 14 soll noch in diesem Jahr entlang der östlichen Seite der Kreisstraße gebaut werden.

Im Herbst sei das einzige offene Zeitfenster für diese Aktion, so Bürgermeister Klaus Schellenberg bei der Erläuterung der Baupläne zur Auftragsvergabe im Gemeinderat. Denn im kommenden Jahr ist bereits die Modernisierung und Instandsetzung der innerörtlich gelegenen Bettelbrücke – einer Überquerung der Strecke der Gäubahn – geplant. Dazu komme voraussichtlich 2023 die Belagserneuerung der B 14 auf Höhe von Wurmlingen. Während des Radwegbaues von sechs Wochen müsste die Kreisstraße Richtung Weilheim zunächst für drei Wochen voll gesperrt werden, wenn die Querungshilfe – eine Mittelinsel – im Bereich des alten Bahnhofs erfolgt. Während der restlichen Bauzeit wäre eine dagegen einspurige Verkehrsführung möglich.

Der Auftrag wurde für rund 316 000 Euro an die Firma Storz (Eigeltingen) vergeben. In diesem „Paket“ ist allerdings die ebenfalls schon längere Zeit geplante Sanierung der Uhland- und der Lindenstraße enthalten. Für dieses Projekt hatte die Gemeinde zunächst kein Angebot bekommen. Auf Grund der aktuellen guten Konjunktur hätten die Unternehmen signalisiert, an Aufträgen unter einem Volumen von 250 000 Euro nicht interessiert zu sein, hatte Bürgermeister Schellenberg die Situation dargestellt.