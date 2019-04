Neuer Kindergarten: Gemeinderat stimmt Baugesuch zu

Die Gemeinde Wurmlingen geht jetzt unter die Häuslebauer: Sie hat in der Gemeinderatssitzung am Montagabend für das Minidorf mit sechs zu einer Einheit zusammengefassten Einzelhäusern den Bau ihres dritten Kindergartens an der Karlstraße 25 auf den Weg der Formalitäten gebracht. So erteilte die Gemeinde per Gemeinderatsbeschluss ihr Einvernehmen zu dem entsprechenden Baugesuch.

Für das Grundstück südlich der Schlosshalle bestehe kein Bebauungsplan, erläuterte Wurmlingens Bürgermeister Klaus Schellenberg. Die baurechtliche Beurteilung richte sich daher nach Paragraf 34 Baugesetzbuch und orientiere sich daher an der Umgebungsbebauung sowie am Ortsbild.

Die Anlieger seien von der Verwaltung in einer Besprechung vor rund drei Wochen über die Planung informiert worden. Die formale Beteiligung der Nachbarn laufe aktuell. Eingehende Einwendungen sollen – sofern möglich – berücksichtigt werden. Grundsätzlich soll die vorliegende Planung weiter verfolgt werden. Das Bauwerk soll ein klassisches Ziegeldach erhalten, wurde noch festgelegt. Außerdem soll ein auf dem Bauplatz vorhandener Kanal verlegt werden. Wie bereits berichtet soll der kommunale Kindergarten mit zwei Gruppen mit Kinderkrippe auf einem Gelände südlich der Schlosshalle und zwischen dem Parkplatz im Osten und dem Faulenbach im Westen entstehen.

Verkleidungen der Heizkörper sind veraltet

Nachdem die Pläne nochmals verändert worden sind, haben sich die Gesamtkosten auf rund 2,3 Millionen Euro reduziert. Für den Bau liegt der Zuwendungsbescheid über 372 000 Euro vom Regierungspräsidium vor. Nicht nur der Bau des neuen Kindergartens war Thema in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Das Gremium beschäftigte sich auch mit der Einrichtung St. Josef. Denn dort sollen die Verkleidungen der Heizkörper erneuert werden.

Den Auftrag erhielt die Bau- und Möbelscheinerei Hoppe, Neuhausen ob Eck, zum Angebotspreis von rund 6925 Euro. Die vorhandenen Verkleidungen seien veraltet und die Halterungen teilweise defekt. Außerdem seien diese teilweise bis zu sechs Meter lang und daher sei die Demontage bei Reinigungsarbeiten absolut unpraktisch.

Die neue Version soll daher in kleinerer Rasterung konstruiert werden, entschied das Gremium. Auf Grund der Unfallverhütungsvorschriften – Verletzungsgefahr der Kindergartenkinder – könne jedoch nicht auf die Verkleidung der Heizkörper verzichtet werden.