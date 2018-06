Neue Exponate im Römischen Bad in Wurmlingen

Der Förderverein Römisches Bad zeigt im Schutzhaus jetzt auch einige Exponate aus der Frühzeit der alamannischen Besiedlung der Region in einer neu aufgestellten Vitrine. Darunter ist Original-Keramik aus dem 7. Jahrhundert nach Christus. Sie ist eine Dauerleihgabe des württembergischen Landesmuseum, wie Fördervereins-Vorsitzende Gudrun Stoll erklärt.

Gezeigt wird auch die Nachbildung eines mit Runen beschrifteten Lanzenblattes. Und nicht fehlen darf die Replik des 1908 in dem alamannischen Gräberfeld gefundenen Goldblatt-Kreuzes. Es ist ein erstes Zeichen, das auf die Christianisierung der Region hinweist und war wertvolle Grabbeigabe eines der Oberschicht angehörenden Mannes. Das Fundstück hat eine bemerkenswerte Odyssee hinter sich: Vom Finder war es an das Völkerkundemuseum Berlin verkauft worden. Nach dem Zweien Weltkrieg galt es als verschollen. Wieder aufgetaucht ist es 1995 zusammen mit dem „Schliemann-Schatz“ in Moskau. Wechselweise gezeigt wird es sowohl in Moskau, als auch in St. Petersburg. Die erste Besuchergruppe, der diese Neuerung gezeigt wurde, war durchaus prominent. Altlandrat Hans Volle und seine Frau Adelheid hatten ihren Freundeskreis – mit unter anderem Baden-Württembergs Altministerpräsident Erwin Teufel und dessen Bruder Albert Teufel – ins Römische Bad zu einer Sonderführung eingeladen.

Er sei „sehr beeindruckt“ von diesen Relikten der Römerzeit und der Art ihrer Erhaltung, sowie vom Engagement des Fördervereins, stellte der Altministerpräsident fest. (ws)