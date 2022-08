Nach 43 Jahren darf Ulrike Müller auf dem Rentnerbänkle Platz nehmen

„Uf em Bänkle“, heißt ein Gedichtband von Fritz Schray. Was einem dort für Gedanken durch den Kopf gehen können, kann seine Tochter Ulrike Müller künftig in der Praxis nachvollziehen: Die Leiterin des Wurmlinger Kindergartens Don Bosco ist am Donnerstag nach 43 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet worden. Und dazu überreichte das Kindergartenteam unter der Regie der Nachfolgerin Kathrin Stoll ein ganz spezielles Bänkle, eine „mobile Rentnerbank“.

Ein weiteres Geschenk könnte Schray’sches Philosophieren auf dem Bänkle allerdings in Gefahr bringen – „denn niemals geht man ganz“: Hatte doch der Elternbeirat „Gegen Langeweile“ einen „Jahresplan mit Aufgaben“ ausgedacht. Dessen Erfüllung ist die Voraussetzung für eine Belohnung. Und in eine ähnlich Kerbe hieb auch Bürgermeister Klaus Schellenberg: „Wir hätten Sie gerne länger behalten“, meinte er und fügte an, dass die Gemeinde auch manche neue Funktion bereit halte.

Und neben den Geschenken hatte sich „die Rike“ auch einen bunten Strauß an verbalen Streicheleinheiten verdient. Sie sei herzlich, gerade heraus, humorvoll, schlagfertig und sie liebt Landjäger, wurde ihr neben einer Reihe weiterer Eigenschaften attestiert. Der Bürgermeister lobte dazu die unkomplizierte Zusammenarbeit und die „unwahrscheinliche Loyalität“.

„Eine Ära geht zu Ende“, hatte Pfarrer Carsten Wagner formuliert und in dem Abschied „sozusagen der Mutter der Nation“ sogar eine Zäsur für die ganze Gemeinde gesehen. Und ein persönliches, spontanes und weil kostengünstig echt schwäbsches „Gschenkle“ hatte er auch: Er komme mal zum Einsitzen des Bänkle, versprach er.

Und die Hauptperson: „Das ist unglaublich, das ist Don Bosco life“, war Ulrike Müller echt überwältigt. Sie war von dem top secret geplanten Festle tatsächlich überrascht worden. Dass es Realität war, merkte sie an den Mitspielern: „Hurra, wir feiern heut’ ein Fest“, sang eine große Kinderschar – „ihre“ Kinder – und ließ quasi nach Don Boscos Motto für Rike „die Spatzen pfeifen“.