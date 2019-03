Närrische Frauen: „Es war einmal ...“

Ganz im Zeichen des Jubiläumsjahrs ist die Frauenfasnet im närrisch dekorierten „Hirschen“ gestanden. Die toll kostümierten Frauen machten das Narrenbild komplett, auch wenn mehrere Frauen wegen Verhinderung oder Krankheit nicht dabei sein konnten.

Da der Fanfarenzug gerade unterwegs war, überraschte er die Frauen mit einem Geburtstags-Ständchen.

Oberhexe Helga gab einen Überblick über nunmehr 40 Jahre Frauenfasnet. 1978 wollten einige närrische „Hennen“ Fasnet feiern. Damals rockte man noch nach Musik aus dem CD-Player, doch die Stimmung und das Programm seien in den verschiedenen Lokalen auch früher immer toll gewesen. Einige Jahre war das „Tropic“ das Fasnetsdomizil, bis man dann beim Narrenwirt „Gogo“ im „Hirschen“ so richtig Fasnet machen konnte. Reich an Themen, von Zirkus, Hippys, Märchen, „Schiff ahoi“, „alte Jungfere“, um nur einige zu nennen, in einer bunten Kostümvielfalt, präsentierten sich die Frauen von damals bis heute.

Mit dem Narrenmarsch, welchen der ehemalige Narrenvater, Ernst Schmid, an seinem 80. Geburtstag am Mikrofon mitsang, und der traditionellen Polonaise wurde die Party eröffnet.

Helga und Margrit gestalteten mit vielen Utensilien eine Wellnessoase. Während der Gesichtsmaske erzählten sie sich von den Missgeschicken welche die Frauen im Laufe des vergangenen Jahres ereilten. Danach plauderte Rosmarie aus dem Nähkästchen, wie sie die erschlafften Eheaktivitäten bei ihrem Mann wieder aktivieren wollte. Den alten Plunder verbannte sie und probierte es mit schwarzer Reizwäsche. Reaktion des Mannes: „Ist d’Oma gstorbe?“

Von der Hausfrau zur Diva

In einem weiteren Strip von ihr verwandelte sie sich von einer biederen Hausfrau in eine schöne Diva. Sehr gut präsentiert mit vielen Outfits. Auch Edelgard glänzte mit zwei Auftritten: So sollte sie den Stuhl zum Arzt mitbringen und hat dies wörtlich genommen. – Welche Verwicklungen!

Ihr selbst verfasster Vortrag über die Vorzüge einer „Stehbrunzerhose“ und deren Präsentation war köstlich: „So e Hos ist en Genuss, hescht koin Knopf, koin Reissverschluss und au koine große Tasche, wo du kascht dein Geld verprasse.“

Das Spaß-Duo Helga und Margrit präsentierten nochmals ihr komödiantisches Talent als nörgelndes Ehepaar in einem Konzertsaal. Eine Sprechstunde beim Doktor präsentierten Margarethe und Sieglinde. Hier ging es um die Nebenwirkungen des verschriebenen Medikaments. Patientin: „Da gurgle ich doch lieber gleich mit Schnaps“. Einige Frauen priesen mit Gesang das Wellholz als Fettvernichtungsinstrument an.

Auch „Sattler Schorsch“ hat mit Witzen und Anekdoten spontan zur Erheiterung beigetragen. Alle waren begeistert von dem abwechslungsreichen Programm, zwischen dem auch das Tanzen nicht zu kurz kam, dank der närrischen Musik von Discjockey „Gogo“. Auch die legendären Fasnetsküchle von Irmgard haben nicht gefehlt. Zum Schluss hatte Oberhexe Helga noch eine aufwendige Spaß-Tombola vorbereitet, welche viel Freude bei den Frauen auslöste.