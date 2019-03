Nächste große Aktion des Gesangvereins ist das Frühjahrskonzert

Personelle Veränderungen, Ehrungen und das Jahresprogramm des Gesangvereins Liederkranz 1860 Wurmlingen sind im Mittelpunkt der Hauptversammlung im Gasthaus „Traube“ gestanden.

Baiba Urka, bis Dezember Leiterin des Jugendchors, verließ den Verein. Im Februar konnte dieser Posten mit Annemarie Ohlsen, Musikstudentin auf Lehramt in Trossingen, wiederbesetzt werden. Auch vom Ensemble „GIS“ musste sich der Verein trennen. Die Sänger bleiben dem Verein erhalten, werden allerdings als privates Ensemble unabhängig vom Liederkranz auftreten.

Die Datenschutzverordnung wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen. Der Ausschuss arbeitete 2018 an einer neuen Geschäftsordnung, die dem Verein besser angepasst ist und mittlerweile auch auf der Homepage veröffentlicht wurde. „Hier werden die Regeln aufgestellt, wie wir im Verein arbeiten wollen“, sagt Dagmar Ortlepp, die das Vorstandsteam des Vereins aus zeitlichen Gründen nun verlassen hat. Katharina Lause wurde einstimmig als Nachfolgerin gewählt. An der Satzung, welche bereits vergangenes Jahr geändert wurde, musste der Verein Änderungen vornehmen. Das Inkrafttreten der Datenschutzordnung war eine davon.

Neben der Wahl von Lause zur Vorstandssprecherin wurde Klaus Zepf, technischer Leiter, auf zwei weitere Jahre in den Vorstand wiedergewählt. Manfred Pier ist in den Ausschuss gewählt worden. Der Liederkranz Wurmlingen besteht damit weiterhin aus vier gleichberechtigten Vorstandsmitgliedern. Neben zahlreichen Ehrungen wurden zwei Mitglieder verabschiedet. Dagmar Ortlepp wurde für ihre drei Jahre Tätigkeit im Vorstand gedankt, Roland Hipp für seine fünfjährige Arbeit als Sängervorstand.

In diesem Jahr steht für den Verein ein vielseitiges Programm auf dem Plan. Am 11. Mai lädt er zum Frühjahrskonzert ein. Mit „Once Again“ ist dieses Jahr ein Gäste-Chor aus Bondorf bei Herrenberg zu Gast. Dieser wird vom ehemaligen Wurmlinger Stefan Zepf angeführt. Neben eigenen Gast- und Helferauftritten, der Serenade am Kapf und den traditionellen Terminen findet am 21. Oktober das Herbstkonzert statt.

Ehrungen:

Aktive Mitglieder:

10 Jahre: Norbert Pfeiffer (60 Jahre Mitglied).

20 Jahre: Rudolf Grüneberg.

30 Jahre: Margot Nagel.

40 Jahre: Erwin Morlok (Ehrenmitglied).

Passive Miglieder:

20 Jahre: Margot Grüneberg, Susanne Herwig.

30 Jahre: Erika Bacher, Walter Biedermann, Kurt Herwig, Hannelore Schrottmeier, Volker Schrottmeier.

50 Jahre: Elmar Merz (Ehrenmitglied).

60 Jahre: Josef Butsch, Marianne Fridrich, Werner Larsen, Armin Mattheis, Gerold Saile, Lilli Schmid, Gerold Moser.

70 Jahre: Karl Bacher.