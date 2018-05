Musikverein feiert einträchtig sein 125-jähriges Bestehen

Der Musikverein Eintracht Wurmlingen feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen – in fünf Etappen: Jetzt – am Wochenende 9./10 Juni – steht als zweite Etappe das große und minutiös geplante Jubiläumswochenende auf dem Programm.

Am Samstag, 9. Juni, geht ab 18.30 Uhr der offizielle Festakt in der Schlosshalle über die Bühne. Zuvor wird um 17.30 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof der verstorbenen Mitglieder gedacht. Der Festakt beginnt selbstverständlich musikalisch: Die gastgebende Eintracht begrüßt unter der Leitung ihres bewährten Dirigenten Andreas Fink ihre Gäste mit dem „Hymnus Festalis“.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Norbert Bacher folgen zunächst die Grußworte von Bürgermeister Klaus Schellenberg und Landrat Stefan Bär, sowie die Ehrung langjähriger Mitglieder. Nach dem beeindruckenden Stück „Leningrad“ sind weitere Gratulanten an der Reihe. Aus der Politik sind es die CDU-Wahlkreisabgeordneten mit dem Fraktionsvorsitzende im Bundestag Volker Kauder MdB sowie Minister Guido Wolf MdL. Es folgen der Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbandes Rottweil-Tuttlingen, Ottmar Warmbrunn, und der Vorsitzende des Ortsrings, Patrick Kirchner. Den Abschluss macht mit Rudolf Staudenmaier, der Ehrenvorsitzende des Blasmusik-Kreisverbandes. Er ist außerdem der Hauptorganisator der Veranstaltungen zum Jubiläum.

Im Anschluss folgt das Buffet. Aufgelockert wird es mit Comedy und Animation von Peter Jagosch. Danach gibt es Tanz und Unterhaltung mit den „Rocking Old-Stars“ mit dem Ehrenvorsitzenden Rudolf Motsch, Gunter Dietenberger und H.W. Martin.

Festzug durch das Dorf

Am Sonntag beginnt das Fest mit dem ökumenischen Gottesdienst um 9 Uhr in der Schlosshalle. Den anschließenden Frühschoppen gestaltet der Musikverein Meßstetten. Um 13.30 Uhr spielt der Jubiläums-Gesamtchor auf dem Schulplatz. Danach startet der Festzug durch das Dorf. Seine Runde führt über die Rosenstraße, die Obere Straße sowie über die Obere Hauptstraße und die Schloss-Straße wieder zurück zur Halle. Die anschließende musikalische Unterhaltung wird von zwei Gastkapellen gestaltet. Dabei ist vorgesehen die Gäste nicht nur in der Halle zu bewirten, Tische und Bänke werden auch im Außenbereich aufgestellt.

Für Kinder gibt es einen Eisstand, ein Karussell und eine Hüpfburg. Außerdem läuft für die kleinen Gäste ein Malwettbewerb mit anschließender Prämierung. Während des Festwochenendes wird im Kleinen Saal der Halle eine Fotoausstellung mit Impressionen aus der Geschichte des Musikvereins präsentiert.