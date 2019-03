Mitglieder des OGV Wurmlingen feiern Silberjubiläum

Beim Obst- und Gartenbauverein Wurmlingen sind am Donnerstagabend bei der Hauptversammlung in der „Traube“ vier Mitglieder für ihr Silberjubiläum geehrt werden. Dazu gab es einen Fachvortrag von Harald Schäfer, Vorstandsmitglied des Landesverbandes der Gartenfreunde.

Die Mitgliederzahl blieb mit 83 konstant, informierte Vorsitzende Karin Sauter. Imponiert hatte ihr im vergangenen Advent das gemeinsame „Kranzen“ – das Basteln von gewöhnlichen wie auch kreativen Adventskränzen. Diese Aktion wird auch in diesem Jahr wieder angeboten. Überlegt wird allerdings, ob dafür ein größerer Raum gesucht werden muss.

Ein weiterer Punkt im Jahresprogramm ist am Palmsamstag das Schmücken des Osterbrunnens bei der Kirche. Geplant ist am 13. Juni eine gemeinsame Fahrt nach Heilbronn zur Bundesgartenschau. Als besonders wichtig eingestuft wurde der gemeinsam mit der Gemeinde im Zweijahres-Rhythmus durchgeführte Blumenschmuck-Wettbewerb. Der exakte Termin für den Durchgang der Bewertungskommission im Frühsommer wird in Abhängigkeit von der Witterung und der Entwicklung der Pflanzen noch festgelegt. Großen Anklang hatte im vergangenen Jahr das Mosten mit der mobilen Saftpresse der Tuttlinger Lebenshilfe gefunden. Nach dieser gelungenen Premiere steht dies auch in diesem Jahr auf dem Programm.

„Quer durch den Garten“ ging der Fachvortrag von Harald Schäfer vom Landesverband. Beim Gebrauch von Mineraldünger komme es „auf das Kleingedruckte“, die Anteile der verschiedenen Inhaltsstoffe, an, um erfolgreich zu gärtnern, schärfte er den Hobbygärtnern ein. Besonders viele Tipps aus Sicht eines erfahrenen Wertungsrichters hatte er zum bevorstehenden Blumenschmuck-Wettbewerb.

Er empfahl eine Pflanzenvielfalt „mit wenig Koniferen“. Als Pflanzengruppe der „mehr Aufmerksamkeit gut täte“, empfahl er „einjährige Kletterer“, also Winde und Co. Und „mit Kletterrosen kann man jedes Hauseck kaschieren“, hatte er auch ein Faible für klassische Sträucher. „Wagen Sie etwas“, war sein Credo und hoffte als Gradmesser für den Erfolg auf die fremden Blicke über den eigenen Gartenzaun: „Wenn jemand stehen bleibt und guckt, dann hent’se g’wonne“.

Ihr Silberjubiläum beim Wurmlinger Obst- und Gartenbauverein feierten Erika Hetzel, Edwin Jäger, Irmgard Mattes und Adolf Müller. Sie wurden dafür mit der Ehrenadel des Landesverbandes der Gartenfreunde in Silber mit Kranz ausgezeichnet.