Mit mehr als 2,5 Promille im Auto unterwegs

Am Sonntagnachmittag hat die Polizei einen 35-jährigen Autofahrer angehalten, der wohl mehr 2,5 Promille intus hatte. Der in Schlangenlinien fahrende Wagen war anderen Verkehrsteilnehmern bereits in Spaichingen und in Rietheim-Weilheim aufgefallen. Gegen 14 Uhr fuhr der Mann auf der Oberen Hauptstraße in Wurmlingen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tuttlingen überprüfte ihn dann.

Weil der 35-Jährige stark alkoholisiert war, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Aufgrund des Ergebnisses des Atemalkoholtestes wird seitens der Polizei erwartet, dass die Probe ein Blutalkoholergebnis von mehr als 2,5 Promille ergeben wird.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen.