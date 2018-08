Mit mehr als 1,1 Promille unterwegs

Eine Polizeistreife hat am Mittwochabend, gegen 23.25 Uhr, einen Golf-Fahrer in der Karlstraße kontrolliert, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Auf dem Beifahrersitz des VW-Golf lagen mehrere, leere Flaschen Bier, teilt die Polizei mit. Da bei dem 49-Jährigen deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen wurde, führten die Polizeibeamten einen Alkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der Autoschlüssel sowie der Führerschein des VW-Fahrers wurden sichergestellt. Dem 49-Jährigen wurde in der Folge im Krankenhaus in Tuttlingen Blut abgenommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.