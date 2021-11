Mit IMPULS Richtung Weihnachten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

NEUSTART KULTUR und das Förderprogramm IMPULS ermöglichten den Musizierenden des Musikvereins Eintracht Wurmlingen in den vergangenen Wochen intensive Grundlagenarbeit am Instrument. In kleinen Gruppen wurden unter Anleitung von professionellen Dozenten Basics wie Atemtechnik und technische Finessen erarbeitet. Im zweiten Schritt wurden verschiedenste Ensembles gebildet, die in Eigenregie verschiedene Musikstücke einstudierten. Die Ergebnisse aus der Probenarbeit aus diesen letzten drei Monaten können sich hören lassen. Und das gleich auf zwei Arten: Live und Online. Als Highlight durften die Ensembles Ihre fleißig geprobten Musikstücke beim Tonstudio Schreiber aus Tuttlingen professionell aufnehmen. Volle zwei Tage wurde an den Aufnahmen gefeilt. Im Musikalischen Adventskalender wird ab 1. Dezember täglich ein neues Stück dargeboten. Montags bis donnerstags werden die Beiträge über die Social-Media-Kanäle veröffentlicht. Am Wochenende sind Live-Auftritte in Zusammenarbeit mit dem begehbaren Adventskalender der evangelischen Kirchengemeinde Wurmlingen geplant. Weitere Informationen zum Adventskalender werden rechtzeitig veröffentlicht. Das gesamte Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms IMPULS gefördert. Mit dem Förderprogramm IMPULS soll der Amateurmusik im ländlichen Raum geholfen werden. Weitere Informationen zu den Live-Auftritten stellt der Musikverein Eintracht Wurmlingen auf seiner Homepage ein (www.mv-wurmlingen.de).