Meister setzen ihre Siegesserie fort

Als letztes Turnier vor den Sommerferien wurden die Bezirksmeisterschaften, die normalerweise im Januar stattfinden, nachgeholt. Für die Ermittlung der Meister im freien Stil hat sich der AV Hornberg bereit erklärt. Trotz des sehr warmen Sommertages und prädestiniertem Freibadwetters machte sich die KG Wurmlingen/Tuttlingen mit elf Ringer auf den Weg in den Schwarzwald, um in einer Halle nochmals ihr Können unter Beweis zu stellen.

Von B bis E-Jugend traten Jugendringer an. In der ersten Runde konnten fast alle Ringer einen Sieg verbuchen. Die späteren Meister setzten ihre Siegesserie fort. Moritz Renner wurde, als amtierender württembergischer Meister, mit keiner größeren Herausforderung konfrontiert. Nils Kammerer konnten nach drei starken Kämpfen ebenso die Goldmedaille in Händen halten. Mit einem unerwarteten Schultersieg, bei einem Rückstand von 2:10, ebnete sich Benjamin Schmid den Weg zu Platz 1. In einer stark besetzten Gewichtsklasse bis 48 kg in der B-Jugend, konnte sich Aaron Wucherer beweisen. Der wohl anspruchsvollste Gegner war ein Lokalmatador aus Hornberg, den er noch vor der Pause in die Zange nahm und auf den Schultern bezwingen konnte.

Die drei Vizemeister, Arben Müller, Björn Kammerer und Dulguun Gantulga, wie auch Finlay Elbe, Nico Kammerer, der sehr knapp das Treppchen verpasste und die zwei angetretenen Ringerinnen Laura Pauli und Goomaral Gantulga, zeigten Potential und Kampfgeist zu den noch besseren Platzierungen.

Die sehr gute Trainerarbeit zeigt die positive Entwicklung der KG-Jugend und das Team kann im September in die Mannschaftrunde 2022 starten.

Die Ergebnisse im Überblick: E-Jugend: Goomaral Gantulga 22 kg 6. Platz, Nils Kammerer 24 kg 1. Platz, Björn Kammerer 25 kg 2. Platz, Arben Müller 36 kg 2. Platz.

D-Jugend: Laura Pauli 29 kg 7. Platz, Benjamin Schmid 34 kg 1. Platz, Nico Kammerer 40 kg 4. Platz, Dulguun Gantulga 50 kg 2. Platz.

C-Jugend: Moritz Renner 55 kg 1. Platz. B-Jugend: Aaron Wucherer 48 kg 1. Platz, Finlay Elbe 52 kg 5. Platz.