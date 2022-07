Mehrfacher Angriff: Polizei sucht nach Messerstecher

Ein 22-jähriger Mann ist am Montagabend, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, auf der Heinrich-Honer-Straße in Wurmlingen von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht deshalb nach einem 26 Jahre alten Mann, der 1,75 Meter groß sein soll. Auffälliges Merkmal des vermeintlichen Messerstechers ist ein Tattoo auf dem Unterarm.

Die Heinrich-Honer-Straße verläuft als Seitenstraße unweit der Bahngleise. Dort ist der 22-Jährige am Montag unterwegs. Zunächst wird er von dem Unbekannte beschimpft, will sich der Auseinandersetzung entziehen, schreibt die Polizei. Dies misslingt aber, weil der möglicherweise 26-Jährige ein Klappmesser zieht und auf den 22-Jährigen einstechen will. Der junge Mann kann den Angriff aber abwehren und den Messerstecher zu Boden bringen.

Polizei sucht nach Passant, der Männer trennen wollte

Dann greift ein Passant ein, versucht die beiden Männer zu trennen. Den Freiraum nutzt der Angreifer, um erneut mit dem Messer auf den jungen Mann loszugehen. Dieser kann den Angriff wieder abwehren, zieht sich mehrere Schnittverletzungen zu, die in einer Klinik medizinisch behandelt werden mussten. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 26-jährigen Mann mit einer Größe von 1,75 Metern handeln. Er hatte einen schwarzen Drei-Tage-Bart, lange schwarze zum Pferdeschwanz gebundene Haare, einen Ohrring und ein „Adler“-Tattoo am Unterarm.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den zirka 50-jährigen Mann, der die beiden Männer getrennt hat, sich unter Telefon 07461 941-0 zu melden.