Mehr Unfälle in Wurmlingen

Die vom Polizeirevier Tuttlingen zusammengestellte Kriminalitäts- und Verkehrsunfall-Statistik für das Jahr 2017 für Wurmlingen hat Bürgermeister Klaus Schellenberg im Gemeinderat vorgestellt und kommentiert. Vorgelegt wurden dabei auch Vergleichsdaten aus vorangegangenen Jahren.

Die Zahl der Straftaten hat sich gegenüber 2016 um neun auf insgesamt 105 Fälle erhöht. Die daraus resultierende Häufigkeit – hochgerechnet auf 100 000 Einwohner - stieg damit von 2538 auf 2742. Sie ist allerdings niedriger als 2015. Damals lag dieser Wert bei 2924 Straftaten pro 100 000 Einwohner.

Der für 2017 ermittelte Wert sei in Relation zur Gemeindegröße und im Vergleich mit ähnlich großen Gemeinden „nach wie vor ein guter Wert“, habe das Polizeirevier bestätigt, so die Sitzungsvorlage. Die Aufklärungsquote lag wie in den Vorjahren knapp unter 60 Prozent. Die Anzahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren hat sich von sieben auf 15 mehr als verdoppelt. Allerdings sind nach wie vor keine Kinder als Straftäter registriert worden.

In der Statistik rangieren Diebstahlsdelikte sowie die zusammen gewerteten Vermögens- und Fälschungsdelikte nach wie vor an der Spitze mit je 27 Fällen im Jahr 2017. Danach folgt die Straßenkriminalität (18), gefolgt von Rohheitsdelikten (elf) und Rauschgiftdelikten (acht). Sexualstraftaten wurden keine registriert.

Die Unfallstatistik für 2017 zeigt eine deutliche Zunahme gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl der Unfälle stieg von 23 auf 40. Dies ist der höchste Wert seit 2012. Die Erhöhung – von zwölf auf 26 Unfälle -wurde vor allem von Verkehrsunfällen „außerhalb geschlossener Ortschaften“ verursacht. Als Ursache wird von dem vermehrten Umleitungsverkehr wegen mehrerer Baustellen ausgegangen. Insgesamt waren zwei Personen schwer und 17 leicht verletzt worden. Unter Alkohol und unter Drogeneinfluss war es jeweils nur zu einem Unfall gekommen. (ws)