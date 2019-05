Medaillen für drei KG-Ringer

Drei Jugendringern der KG Wurmlingen/Tuttlingen ist es gelungen, beim Turnier in Hornberg mit einem der ersten drei Plätze auf das Treppchen zu kommen. Elf KG-Sportler waren angetreten. Dank starker Konkurrenz aus den Nachbarländern, wie den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz, war das Niveau hoch.

Am ersten Tag waren Kadetten und Mädchen an der Reihe. Pia Wucherer war als einziges Mädchen angereist, traf auf starke Gegnerinnen und landete auf Platz vier.

In der Klasse bis 51 kg (Kadetten) zeigte sich Luca Ilardo in einer guten Form. Im Auftaktkampf gegen den Schweizer Colin Brunner lag er zunächst hinten, doch am Ende konnte er ihn sicher mit 8:4 besiegen. Im Kampf um den Gruppensieg traf er auf den aktuellen DM-Vierten Tom Haas aus Gottmadingen. Nach einem knappen Rückstand besiegte er Haas sicher mit 8:3-Punkten. Im Finale traf er allerdings auf den moldawischen Ausnahmeringer Danial Matcovscki, dem er sich mit 5:15-Punkten geschlagen geben musste.

Am Tag darauf waren Jungen und Mädchen (gemischt) der E- bis B-Jugend an der Reihe. Zwei Podestplätze gingen an die Ringer der KG: Mario Rajcevic wurde Dritter und Keanu Elbe als einziger Ringer in seiner Klasse Erster. Auch Rajcevic spürte das höhere Niveau. Er musste zwar nur eine Niederlage hinnehmen, tat sich aber bei den restlichen Kämpfen schwerer als in den vorherigen Turnieren.

In der B-Jugend vertrat Keanu Elbe (38 kg) die Kampfgemeinschaft. Da er mangels Konkurrenz automatisch, aber nicht kampflos, nach Hause wollte, trat er gegen die Ringer einer Gewichtsklasse höher an. In dieser Klasse konnte er zwar Erfahrung sammeln, aber keinen Sieg erkämpfen.

Die Ergebnisse im Überblick:

E-Jugend, 20 kg, Mädchen: 4. Pia Wucherer. - 23 kg: 7. Pia Wucherer. - 26 kg: 3. Mario Rajcevic. - 27 kg: 9. Maxim Fink.

D-Jugend, 28 kg: 15. Nico Rajcevic. - 30 kg: 7. Aaron Wucherer. - 32 kg: 11. Finlay Elbe. - 39 kg: Moritz Renner.

C-Jugend, 37 kg: 6. Thimo Seeburger. - 45 kg: 8. Gianluca Greco.

B-Jugend, 38 kg: 1. Keanu Elbe.

Kadetten, 51 kg: 2. Luca Ilardo.