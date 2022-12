Märchenhafte Klänge beim Kirchenkonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Kirchenkonzert des Musikvereins Wurmlingen fand erstmals unter der Leitung des seit 2020 engagierten Dirigenten Jochen Stübenrath statt. Sanft und stimmungsvoll startete das Konzert mit „Evening Prayer“ aus der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck. „Zodak, the priest“, ein barockes Werk von Georg Friedrich Händel, kam in der Kirche zur perfekten Klangentfaltung. Die fließenden Phrasen der Holzbläser ergänzten sich perfekt mit den imposanten Melodiebögen der Trompeten, Hörner und Posaunen.

Es folgte „Appalachian Spring“ aus der Feder von Aaron Copland. Den Anfang des Stücks bildete eine zarte Melodie, dargeboten von der ersten Klarinette, umspielt und ergänzt durch das gesamte Holzregister. Die Kontraste und Wechsel zwischen Holz- und Blechregister wirkten wie in gegenseitigem Widerspruch stehend und ergänzten sich dennoch auf geniale Weise. Piccolo und Glockenspiel sorgten für zusätzliche Klanghighlights.

Höhepunkt bildete das als Kanon angelegte Hauptmotiv, bevor das Werk so sanft ausklang, wie es begonnen hatte. Als Kontrast und quasi Überleitung zurück zur weltlichen Musik schloss sich die Dixie-Nummer „Just a closer walk with thee“ an. Dann das Märchen: Rapunzel wurde von Bert Appermont für Blasorchester vertont. Die musikalische Darstellung der dramatischen Geschichte übernahm der Musikverein. Schauspielerisch überzeugend las Felix Grüning den dazu gehörenden Text und zog das Publikum in seinen Bann.

Zum Ausklang gab es dann noch ein weihnachtliches Lied: „Macht hoch die Tür“, zu dem die Konzertbesucher einstimmten.