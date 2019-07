Liederkranz singt in der freien Natur

Einmal im Jahr schenken die Männer vom Liederkranz Wurmlingen einen besinnlichen, musikalischen Abend. Am Sonntag war es wieder so weit. Die elf Sänger hatten unter der Leitung von Josef Kathan zu ihrer sechsten Serenade an der Kapelle unterm Kapf eingeladen. „Heute ist unser Herz voll Musik“, war gleich zum Auftakt ihr Credo, nach dem sie ihre Gäste auf die Serenade einstimmten.

Er habe das von ihm ausgewählte Programm in drei Bereiche eingeteilt, erläuterte der Dirigent. Zum Auftakt sollte vor allem traditionelle Chorliteratur präsentiert werden. Zum Mitträumen war Friedrich Silchers „Am Brunnen vor dem Tore“, und an Liebesleid erinnerte der Titel „In einem kühle Grunde“ mit der Geschichte vom verschwundenen Liebchen. Aber auch Fröhlichkeit und Optimismus wurden demonstriert: „Singen ist Leben – Singen ist Freude“, wurde vom Chor eindrucksvoll gesungen.

Lieder aus den Bergen und Lieder aus Kroatien hatte Kathan für den zweiten Teil der Serenade ausgesucht. Neu einstudiert hatte der Chor „Gloria alla Montagna“, und das kroatische Volkslied „Mala moja“ und trug sie jetzt „hoch über den Dächern von Wurmlingen“ vor.

Und der Chor „kann auch Schlager“: Der Titel „Manchmal“ vom einstigen Rock-Sänger Peter Kraus beeindruckte auch in der Chorversion. Helene Fischers Titel „Du bist ein Phänomen“ war auch dabei und „Über sieben Brücken musst Du gehn“ passte.

Stilvoll und fast schon traditionell bei der Serenade ist der Abschluss: Da darf Kathan einen fast veritablen Fischer-Chor leiten. Gemeinsam von Chor und Gästen wird mit Inbrunst und Überzeugung das von Anton Wilhelm von Zuccalmaglio 1840 veröffentlichte Lied „Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsre weit und breit“ gewissermaßen zelebriert. Nur diesmal war es ein bisschen anders. Ganz spontan durfte als Gast Felix Müller (Emmingen und Marburg) als jugendlicher Tenor (16) auftreten und als Solist mit der ersten Strophe auf diesen Abschluss einstimmen.