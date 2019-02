Leon Gerstenberger wechselt in die Bundesliga

Der ASV Nendingen wird in der kommenden Saison auf Leon Gerstenberger verzichten müssen. Das Ringer-Talent wechselt zum Bundesligisten RG Hausen-Zell (Kreis Lörrach). Dort ist er am Dienstag als Neuzugang vorgestellt worden.

Der Grund für den Wechsel ist eindeutig. „Ich will höherklassig ringen“, meint der Auszubildende. In der vergangenen Oberliga-Saison hatten alle seine Gegner in ihm ihren Meister gefunden. 16 Kämpfe, 16 Siege mit der Traum-Bilanz von 219:4-Punkten. Damit sicherte er dem ASV satte 60 Mannschaftspunkte. Nur gegen Ehingens Samuel Siegel (7:0) und Patryk Dworczyk (7:2) von der KG Baienfurt/Ravensburg reichte es nicht zur optimalen Ausbeute von vier Mannschaftszählern. Als zweiter Ringer in der vergangenen Saison schaffte es nur noch Weilimdorfs Feim Gashi (18:2), überhaupt Wertungspunkte gegen Gerstenberger zu bekommen.

Weil es in Nendingen in absehbarer Zeit – wegen des Streits zwischen Deutschem Ringer-Bund (DRB) und Deutscher Ringerliga (DRL) – nicht möglich ist, höherklassig zu kämpfen, schließt sich Gerstenberger dem Bundesligisten RG Hausen-Zell an. „Ich habe das Potenzial, höher zu ringen. Und das möchte ich auch nutzen“, sagt er. Eine Rückkehr zum ASV Nendingen ist aus seiner Sicht nicht auf alle Zeit ausgeschlossen.

Die RG Hausen-Zell ist einer von aktuell 23 Bundesligisten. Beim Deutschen Ringer-Bund gibt es die Bundesliga-Gruppen Südwest (acht Mannschaften, Südost (acht Mannschaften) und Nordwest (sieben Mannschaften). Hausen-Zell ringt in der Gruppe Südwest. Der Saisonauftakt ist am 28. September mit einem Auswärtskampf beim letztjährigen Halbfinalisten TuS Adelhausen. Erster Heimgegner in der Festhalle Hausen ist am Donnerstag, 3. Oktober, der ASV Urloffen. Außerdem trifft Leon Gerstenberger mit seinem neuen Team auf den KSV Köllerbach, RKG Freiburg, AC Heusweiler, ASV Hüttigweiler und KV Riegelsberg. In der vergangenen Saison hatte die RG Hausen-Zell mit 9:19-Punkten den siebten und vorletzten Platz belegt.

Auch Neumaier bei der RG

Mit Florian Neumaier steht bei der RG Hausen-Zell ein weiterer ehemaliger Ringer des ASV Nendingen unter Vertrag. Neumaier, griechisch-römisch-Spezialist, kam in der vergangenen Saison neun Mal zum Einsatz. In der 80-kg-Klasse feierte er dabei vier 4:0-Siege, drei Mal musste er sich geschlagen geben (0:1, 0:1 und 0:2). Außerdem ging er zwei Mal in der 86-kg-Klasse auf die Matte und feierte dabei zwei Siege, unter anderem gegen den Köllerbacher Laszlo Szabo (1:0). Neumaier hat seinen Vertrag bei der RG für die kommende Saison verlängert.

Leon Gerstenberger, der als 20-Jähriger noch ein Jahr bei den Junioren ringen darf, hat sich vorgenommen, bei Meisterschaften und internationalen Turnieren gut abzuschneiden. Zudem möchte der Ringer in seinen Gewichtsklassen 66 und 71 Kilogramm den „einen oder anderen Sieg“ für die RG Hausen-Zell erringen. Als zuverlässiger Siegringer wird er dem ASV Nendingen auf jeden Fall fehlen.