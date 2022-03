Lenkungsausschuss des SV Wurmlingen wiedergewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der SV Wurmlingen hat bei seiner Jahreshauptversammlung am Freitag, 18. März, seinen Lenkungsausschuss wiedergewählt und personelle Wechsel verkündet. Vor 63 Vereinsmitgliedern in der Schloß-Halle nahm auch die Ukraine-Krise viel Raum ein.

Die Wahlen bestätigten ohne Gegenstimme die zu wählenden Mitglieder des Lenkungsausschusses, der zukünftig noch um Roberto Lo Giudice bereichert wird. Einem Antrag zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wurde stattgegeben.

Der Neubau verteuert sich, denn eine zunehmende Normalisierung bleibt durch die Ukraine-Krise weiter aus. Der SV Wurmlingen kam seiner Vorbildfunktion nach und unterstützte eine von Maryna und Andreas Ederle, deren Sohn in der F-Jugend spielt, für die Ukraine ins Leben gerufene Spendenaktion. Die Jugendleitung erweiterte die in der F-Jugend gestartete Aktion auf den gesamten Jugendbereich, der Vorstand machte sie vereins- und gemeindeweit bekannt. Die Spenden führten mittlerweile zu drei LKW-Ladungen an Hilfsgütern mit über 80 Tonnen Gewicht. Vorstand Markus Weinert sicherte den Initiatoren weiterhin die SVW-Unterstützung zu.

Stefan Drasch stellte in seinem Bericht zum Jugendbereich fest, dass die Jahrgänge fast durchgängig Zulauf erhalten. Aktuell werden 170 Kinder und Jugendliche betreut. Zur kommenden Saison soll wieder eine A-Jugend mit dem SV Seitingen-Oberflacht entstehen. Markus Weinert, der sich nun verstärkt um die Vereinsführung kümmert, wurde aus der Jugendleitung verabschiedet.

Die SVW-Aktiven mit insgesamt 44 Spielern überzeugen mit guten Platzierungen. Die Trainer Marco Maichle, Michael Großmann und Ciro Mazzola wollen ab Sommer aber aus privaten Gründen ihr Amt niederlegen. Sie bleiben dem Verein dennoch erhalten. Die Eigengewächse Tom Schmid und Marc Bippus übernehmen zur neuen Saison.

Der SVW ehrte einige Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft. 25 Jahre: Hannes Biedermann, Marius Braunbart, Barbara Feil, Marc Liebermann, Ciro Davide Mazzola, Philipp Möll, Rita Niemann, Pierre Sellwig, Sebastian Schätzle, Eric Schmid, Jan Schmid, Maximilian Stoll, Manuel Strenger und Jonas Zehnder. 40 Jahre: Holger Bacher, Hildegard Schneider, Hubert Schwarz, Holger Vosseler und Michael Weidemann. 50 Jahre: Thomas Beck, Wilhelm Bertsche, Helmut Lebherz, Rudolf Möll, Hans-Hermann Othold, Harald Schneider und Hans Stolt. 60 Jahre: Georg Bundel, Karl Pauli, Josef Schmid und Erich Tolk.