Landespolizeiorchester spielt in Wurmlingen

Nach zweijähriger Pause lädt die Kooperation der Wurmlinger Musikvereine mit der Konzenbergschule am 25. Juni um 19:30 Uhr in die Schlosshalle ein.

Seit 2014 wird die Zusammenarbeit gepflegt. Gegründet wurde das Projekt von Andreas Fink, dem damaligen Dirigenten der Eintracht Wurmlingen. Beteiligt sind die musiktreibenden Vereine in Wurmlingen und die Konzenbergschule. Aktuell führt Martin Winker das Kooperationsteam an. Ziel ist es den Schülern nach Ende der Bläserklassen in der Schule die Möglichkeiten des weiteren Musizierens aufzuzeigen und eine Hinführung zu den Vereinen zu vereinfachen.

Die Veranstalter freuen sich, in diesem Jahr ein so hochkarätiges Orchester in Wurmlingen begrüßen zu dürfen. Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg spielt unter der Leitung von Chefdirigent Professor Stefan R. Halder. Das Orchester hat eine über 100-jährige Geschichte. Angefangen als Freizeitmusikkorps untersteht es inzwischen einer eigenen Dienststelle. Die Mitglieder sind professionell ausgebildete Musikerinnen und Musiker, was die hohe Qualität der künstlerischen Darbietungen sichert. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Alfred Reed und Arturo Marquez.

Karten sind im Vorverkauf bei Getränkemarkt S´Tröpfle, bei der Kreissparkasse, der Volksbank in Wurmlingen und an der Abendkasse erhältlich.