Landespolizeiorchester brilliert in Wurmlingen

Ein Konzertabend der Spitzenklasse konnten die mehr als 250 Gäste am Samstag, 25. Juni in der Schlosshalle erleben. Zur Eröffnung spielte das 40 Musiker starke Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Professor Stefan R. Halder Beethovens Ode an die Freude, gefolgt von den im Programm angekündigten Polowetzer Tänzen aus einer Oper von Alexander Borodin.

Zarte Melodien, antreibende Pauken und orientalisch klingende Holzbläser zogen das Publikum in den Bann. Joachim Raffs Reisebilder wurde für Blasorchester arrangiert und in Wurmlingen zum ersten Mal aufgeführt. Musikalisch beschrieben die Musiker eine Reise durch die Alpen, vom anstrengenden Aufstieg, über den majestätischen Ausblick vom Gipfel bis zur Rückkehr im Dorf.

Drei armenische Volkslieder verband Alfred Reed zu Armenian Dances. Drei Lieder, drei Themen: das Flehen eines Mannes um Trost, ein fröhliches Hochzeitslied und ein Lied über die schwere Arbeit auf dem Feld wurden instrumental dargestellt. Im 1940er Stil mit BigBand-Charakter überzeugte die Suite of old american dances von Robert Bennett. Drei der fünf Sätze wurden gespielt. Der marschähnliche Cake Walk, der tänzerische Schottische und der freche Rag. Mit Danzon No. 2 von Arturo Marquez kam das Orchester in Lateinamerika an.

Von Takt 1 an ging es ganz klar kubanisch zu. Ruhige und temperamentvolle Passagen wechselten sich ab. Rhythmisch wurde das Orchester von einem vierköpfigen Schlagzeugregister mit sichtbarer Begeisterung angeführt. Der Klang der Holzbläser wurde stellenweise mit Klavier ergänzt und gab dem Stück eine besondere Würze. Die Jazz-Suite 12-9-6 wurde von Tobias Becker für das Landespolizeiorchester komponiert. Die Suite bot mit einer Coolness der tiefen Register sowie atemberaubenden solistischen Leistungen der Schlagzeuger und des Flötisten alles, was das Musikerherz höherschlagen lässt.

In der unausweichlichen Zugabe folgte mit einem Swing eine weitere Gelegenheit für solistische Einlagen. Der Flötist, der während seines Spiels locker durch die Halle spazierte und der Klarinettist schienen dabei um die Gunst des Publikums zu wetteifern. Dirigent Halder führte den ganzen Abend auf unterhaltsame Art selbst durch das Programm. Neben der hohen künstlerischen Qualität des Konzerts ergab sich aus dem Kontakt, den Halder so zum Publikum herstellte, die zusätzliche Klasse des Abends.