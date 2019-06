Kosten für Radweg in Wurmlingen verringern sich

Der Radweg entlang der Kreisstraße K 5920 Richtung Weilheim endet bis jetzt beim ehemaligen Bahnhof. Zukünftig soll die Lücke bis zum Kreisverkehr der B 14 geschlossen werden. Durch zwei Förderprogramme haben sich die Kosten für die Gemeinde auf jetzt rund 25 000 Euro verringert.

Der Bau hat eine mehr als ein Jahrzehnt dauernde Vorlaufzeit. Bereits 2007 hatte die Gemeinde erste Planungen vorgenommen. Aber bei lediglich 74 000 Euro Baukosten lag man unter der vorgegebenen Förderschwelle von 100 000 Euro. Nach Informationen, dass das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz geändert wurde und daher die Förderung von Radwegen eine höhere Priorität habe, wurde im Januar dieses Jahres ein neuer Anlauf genommen. In die Planungen wurden die neuesten rechtlichen Anforderungen eingearbeitet. Dazu zählten auch eine Querungshilfe beim ehemaligen Bahnhof und ein Gehweg zu einer Bushaltestelle, an der pro Tag nur ein einziger Bus hält. Ein Sicherheitsaudit und die Forderung nach einem Blindenleitsystem an der Querungshilfe kamen dazu. Die Kosten explodierten. Bei 277 000 Euro wären für den Lückenschluss bei 50 Prozent Zuschuss rund 140 000 Euro an der Gemeinde hängen geblieben.

Die Planung wurde unter die Lupe genommen und die Kosten auf 170 000 Euro abgespeckt. Bürgermeister Klaus Schellenberg wurde bei der Suche nach einem weiteren Förderprogramm fündig. Auch auf Bundesebene soll der Radwegebau etwas mehr „gehätschelt“ werden: Die „Kommunalrichtlinie“ des Bundesministeriums für Umwelt, Natur und nukleare Sicherheit lässt sich sogar mit dem Landesprogramm kombinieren und übernimmt weitere 35 Prozent der Kosten. Da die Gemeinde bereits 20 000 Euro im Haushalt 2019 eingestellt hatte, kann der „Radweg Lückenschluss K 5920“, so der Arbeitstitel, mit für die Gemeinde erschwinglichen Kosten tatsächlich realisiert werden.

Im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortskern Süd“ ist als Ziel definiert, den bisherigen Hauptsportplatz aufzugeben. Das freiwerdende Gelände soll für den Wohnungsbau genutzt werden. Der Schwerpunkt des Sportgebiets soll in den Bereich Frauenwiesen im Einzugsgebiet der Eltahalle entstehen. Für diese Entwicklung sind in der Sitzung des Gemeinderats die Weichen gestellt worden.

Der Gemeinderat fasste einstimmig den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Sportgelände Frauenwiesen“. Außerdem wurde das Planungsbüro Kommunalplan für ein Honorar von rund 12 300 Euro mit den Arbeiten der Bauleitplanung beauftragt: Der SV Wurmlingen plant dort auf gemeindeeigenem Gelände den Bau eines Vereinsheims. Außerdem will die Gemeinde die vorhandenen Sportanlagen – Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Beachvolleyballplatz und Eltahalle – um Leichtathletik-Anlagen mit 100 Meter-Bahn und Sprunggrube ergänzen. Allerdings gibt es dafür noch keinen belastbaren Plan. Dieser soll nach Abstimmung mit den künftigen Nutzern – Schule und TV Wurmlingen - sowie den Trägern öffentlicher Belange noch entwickelt werden. Ziel ist außerdem, den Bebauungsplan bis Januar 2020 zum Abschluss zu bringen. Damit wäre ein Baustart für das Vereinsheim im Laufe des kommenden Jahres „realistisch“, so Bürgermeister Klaus Schellenberg bei der Erläuterung der Pläne.