Kleintransporter verletzt Mopedfahrer bei Überholversuch

Bei einem Überholversuch hat ein Kleintransporter einen Mopedfahrer gestreift und leicht verletzt. Am frühen Mittwochmorgen, 6. Juli, war der Mopedfahrer zwischen dem Konzenberg und der Abzweigung Wurmlingen auf der Bundesstraße 523 unterwegs.Gegen 4.50 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit einem Mokick auf der B 523 in Richtung Tuttlingen und wurde von einem Kleintransporter des Typs Mercedes Sprinter eines 60-jährigen Fahrers überholt.

Hierbei kam es zu einer leichten Berührung zwischen dem Sprinter und dem Arm des Mopedfahrers, in deren Folge der 44-Jährige mit seinem Mokick stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in die Tuttlinger Klinik. Angehörige des 44-Jährigen kümmerten sich in der Folge um das mit rund 100 Euro leicht beschädigte Mokick. Am Sprinter entstand bei dem Unfall kein Sachschaden. Dessen Fahrer muss sich nun wegen des Unfalls und wegen mangelnder Versicherung des Kleintransporters verantworten.