Kleintierzüchter organisieren Vereinsspitze neu

Der Kleintierzuchtverein Wurmlingen hat in seiner Hauptversammlung am Freitagabend in der „Sonne“ durch eine Satzungsänderung seine Vereinsspitze neu organisiert. Zudem standen Wahlen im Blickpunkt und der jährliche Veranstaltungskalender wurde festgelegt.

Der Verein hatte vor einigen Jahren eine Dreierspitze mit drei gleichberechtigten Vorsitzenden eingeführt. Nach dem Tod von Vorstandsmitglied Harald Heubach im Jahr 2017 wurde auf eine Doppelspitze übergegangen. Inzwischen fiel der bisherige Co-Vorsitzende Helmut Seeburger aus gesundheitlichen Gründen aus.

Daher wurde beschlossen, nach einer entsprechenden Satzungsänderung mit der „klassischen Variante“ mit einem Vorsitzenden und einem stellvertretenden Vorsitzenden weiterzumachen.

Bei den Wahlen wurde Heinz Bertsche als Vorsitzender und zudem als Zuchtwart für Kaninchen bestätigt. Als neues Mitglied im Vorstand und als Vertreter der Sparte Geflügelzucht wurde Hans Mattes als stellvertretender Vorsitzender gewählt. Die Kassierer Ulrike und Michael Heinecke, Zuchtwart Geflügel Josef Schiele sowie Ring- und Gerätewart Christian Heubach wurden bestätigt. Neuer Beisitzer ist Detlev Fuls und das Amt des Wirtschaftswartes übernahm Simon Krug. Er soll von Ulrike Heinecke unterstützt werden.

Die Lokalschau in diesem Jahr ist auf das Wochenende 23. / 24. November terminiert. Sie läuft inzwischen als Harald Heubach-Gedächtnisschau. Mit einer Ausstellung soll am Ostermontag sowie im Rahmen der Kirbe im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck für die Kleintierzucht geworben werden. Dort stellt der Verein außerdem immer eine Expertenrunde zur Beratung in Sachen Kleintierhaltung. Die Jugendgruppe des Vereins ist im Aufwind: Von Jugendleiterin Jenny Marquardt – seit einem Jahr im Amt – werden 15 Kinder und Jugendliche betreut.